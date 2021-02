Renuka Shahane says on Madhuri Dixit Always nurtured the dream of directing her- अभिनेत्री-निर्देशक रेणुका शहाणे का कहना है कि माधुरी दीक्षित के साथ काम करना उनके लिए एक सपने जैसा है. वह अभिनेत्री का निर्देशन करने को लेकर उत्साहित हैं. दोनों ने बॉलीवुड की 1994 हिट फिल्म ‘हम आपके हैं कौन .’ और मराठी फिल्म ‘बकेट लिस्ट’ (2018) में साथ काम किया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी दोस्ती की झलक भी दी है. उदाहरण के लिए, माधुरी ने रेणुका के हालिया निर्देशन ‘त्रिभंगा’ के लॉन्च के दौरान ट्विटर पर शुभकामनाएं दी थीं. Also Read - Neha Malik ने की शेयर की व्हाइट ओपन शर्ट में Sizzling Pics, New Fashion Trend कमाल का है

यह पूछे जाने पर कि क्या उनके पास एक और परियोजना है, रेणुका ने बताया, "माधुरी के साथ काम करना एक सपने की तरह है. वह उन सर्वश्रेष्ठ सह-कलाकारों में से एक हैं, जिनके साथ मैंने कभी काम किया है, और वह इतनी अच्छी इंसान हैं."

उन्होंने कहा, "मुझे अभी भी लगता है कि उनकी अधिकांश प्रतिभा अभी भी टैप नहीं की गई है. मैंने हमेशा उन्हें एक दिन निर्देशित करने के सपना देखा है.

मेरे दिमाग में कई विचार बन रहे हैं. लेकिन एक बार स्क्रिप्ट बनने के बाद, और मुझे लगता है कि मैं उनसे संपर्क करने के लायक हूं, तो मैं निश्चित रूप से उससे संपर्क करूंगी.