‘डैम एक्ट्रेस’ (लानत वाली अभिनेत्री) कहे जाने पर अपनी त्वरित बुद्धि और हास्य के लिए चर्चित रेणुका साहनी ने एक ट्विटर यूजर को लताड़ लगाई. एक यूजर ने मंगलवार को कहा, “रेणुका तुम सिर्फ एक डैम एक्ट्रेस हो.”

रेणुका ने तुरंत उस यूजर को सुधारते हुए ‘डैम’ (बांध) और ‘डैम’ (लानत) में स्पेलिंग का अंतर समझाया.

अभिनेत्री ने कहा, “क्या तुम डैम (लानत) कहना चाहते थे? क्योंकि डैम (बांध) नदी के प्रवाह को रोकने और बिजली बनाने के काम आता है. तुम मुझे यह वाला डैम (बांध) नहीं कहना चाहते थे, क्यों सही है ना? क्योंकि यदि मैं चाहूं, तो भी यह नहीं बन सकती हूं. ये जीवत नहीं होते हैं. डैम (लानत)! अब क्या मैं तुम्हारे वाक्य को सही कर सकती हूं? ‘तुम सिर्फ एक डैम एक्ट्रेस’ हो यह सही है! और हां मैं हूं.”

This is the time to maintain peace, unity and brotherhood. It is my appeal to everyone to stay away from any sort of rumour mongering and falsehoods.

हाली ही में अभिनेत्री ने प्रधानमंत्री के ट्वीट पर प्रतिक्रिया दी थी, जिसमें उन्होंने सभी से नागरिकता संशोधन अधिनियम पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने और शांति बनाए रखने की अपील की थी.

Sir, please ask people to stay away from all your IT cell Twitter handles then. They spread the most amount of rumours, falsehoods and are totally against brotherhood, peace and unity. The real.”tukde tukde” gang is your IT cell sir. Please stop them from spreading hate 🙏🏽🙏🏽 https://t.co/bMaXDFnvsP

— Renuka Shahane (@renukash) 16 December 2019