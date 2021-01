Republic Day Movies: 26 जनवरी यानि की गणतंत्र दिवस (Republic Day ) का दिन भारत के लिए बेहद खास होता है, इस दिन को देशभर में बेहद हर्ष औऱ उल्लास के तौर पर मनाया जाता है. इस दिन हर कोई देशभक्ति के सराबोर में डूबे होते हैं, ऐसे में बॉलीवुड ने भी इस खास मौके पर कुछ ऐसी शानदार फिल्में दी है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है. ऐसे में एक नजर उन फिल्मों पर जो देशभक्ति की भावना को हमारे दिलों में और बढ़ा देती है. 26 जनवरी (26 January) के इस खास मौके पर आज हम आपको उन फिल्मों के बारे में बताएंगे जो गणतंत्र दिवस (Republic Day ) के आस-पास पर्दे पर आई और कमाल कर गई. Also Read - Uri The Surgical Strike Re-Release: 26 जनवरी को सिनेमाघरों में आ रही 'उरी- द सर्जिकल स्ट्राइक', फिर से गूंजेगा 'Hows The Josh'

1. एयरलिफ्ट (Airlift)

2. रंग दे बसंती (Rang De Basanti)

आमिर खान (Aamir Khan) स्टारर फिल्म रंग दे बसंती (Rang De Basanti), 26 जनवरी 2006 को रिलीज़ हुई थी. एक वो दिन है और एक आज का दिन है, सिनेमा ने देश के प्रति त्याग, समर्पण, प्रेम इससे ज़्यादा किसी फिल्म में नहीं देखा. इस फिल्म ने उस दौर में बॉक्स ऑफिस को हिला कर रख दिया था और युवा इस फिल्म पर मर मिटे थे. फिल्म ने वर्ल्ड वाइट 96 करोड़ के आस पास पैसा कमाया था.

3. जय हो (Jai Ho)

सलमान खान की ‘जय हो’ (Salman Khan) 24 जनवरी को पर्दे पर आई थी. इस फिल्म में सलमान ने एक पूर्व फौजी का किरदार निभाया था जो बात में आम आदमी की तरह कैसे अपनी जिंदगी जिता है उसपर बनी एक खूबसूरत फिल्म है. सोहेल खान की निर्देशित इस फिल्म ने पर्दे पर 100 करोड़ से अधिकी की कमाई की थी.

4. बेबी (Baby)

23 जनवरी 2015 को अक्षय कुमार (Akshay Kumar) स्टारर फिल्म बेबी (Baby) पर्दे पर आई थी. इस फिल्म में भारतीय जांबाज सुपाहियों की कहानी है जिन्होंने एक गुप्त मिशन को अंजाम दिया था. फिल्म में तापसी पन्नू समेत कई सारे सितारे थे.