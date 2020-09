Rhea Chakraborty Drugs Case: रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) को एक दिन और जेल में भी बिताना होगा. भारी बारिश (Mumbai Rain) और जगह-जगह जलजमाव को ध्यान में रखते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) में एक दिन की की छुट्टी घोषित की गई है. Also Read - ड्रग्स केस: दीपिका पादुकोण के बाद अब NCB की रडार में हैं ये एक्टर्स, देखें पूरी लिस्ट

Bombay High Court Chief Justice has declared a holiday today for HC, after severe waterlogging in city. Today's board to be taken up tomorrow: Satish Maneshinde, Rhea's lawyer.

Rhea & Showik Chakraborty had filed bail pleas in NDPS case before HC, it was to be heard today. pic.twitter.com/1W3s3eNzDH

— ANI (@ANI) September 23, 2020