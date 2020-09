सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग के एक मामले में मंगलवार को अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की गूंज ट्विटर पर भी सुनाई दी और इंडस्ट्री के कई लोगों ने इसे ‘प्रतिशोध भरा’ और ‘मीडिया द्वारा चलाया जाने वाला मुकदमा’ करार दिया जबकि अन्य ने इसे कर्मफल और गलत कामों का नतीजा बताया. Also Read - कंगना रनौत के मुंबई पहुंचने से पहले एयरपोर्ट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, एक्ट्रेस को आने से कोई रोक नहीं नहीं सकता!

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा तीन दिन तक पूछताछ करने के बाद चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया. उनपर सुशांत के परिवार ने आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है और मीडिया भी उन पर लगातार तीखे सवाल उठा रहा है.

दक्षिण मुम्बई में एनसीबी कार्यालय से रिया जब बाहर गयीं तो उन्होंने मीडियाकर्मियों के लिए हाथ हिलाया.

सोनम कपूर, तापसी पन्नू, विद्या बालन, अनुराग कश्यप, शबाना आजमी, फरहान अख्तर, जोया अख्तर समेत फिल्म जगत की विभिन्न हस्तियों ने सोशल मीडिया पर रिया के साथ एकजुटता प्रकट की.

Everyone loves a witch hunt as long as it’s someone else’s witch being hunted. Walter Kirn https://t.co/u1Tjjvran8

इसके अलावा निर्देशक हंसल मेहता, अनुभव सिन्हा, अलंकृता श्रीवास्तव और लेखिका अतिका चौहान ने रिया की गिरफ्तारी पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्ति की है.

If you still feel like a journalist, RESIGN. You won’t die of hunger. You will discover new friends, opportunities and avenues.

— Anubhav Sinha (@anubhavsinha) September 8, 2020