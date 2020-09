दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने बॉलीवुड के उन सेलेब्रिटीज पर अपनी प्रतिक्रिया दी हैं, जो अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को अपना समर्थन दे रहे हैं. अभिनेता की मौत के मामले में ड्रग एंगल की छानबीन कर रहे नारकोटिक्स सेंट्रल ब्यूरो (एनसीबी) ने तीन दिन की पूछताछ के बाद मंगलवार रिया को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया. Also Read - ड्रग्स तस्करी पर रिया का पुराना ट्वीट वायरल, पहले से ही जेल जाने का था डर

विद्या बालन, तापसी पन्नू, करीना कपूर खान, अनुराग कश्यप और हंसल मेहता जैसे बॉलीवुड हस्तियों संग दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से लक्ष्मी मांचू जैसे कई कलाकार रिया को अपना समर्थन दे रहे हैं. कुछ लोग 'लेट्स स्मैश पेट्रीयाकी' यानि कि 'पितृसत्तात्मकता को खत्म करो' लाइन को भी पोस्ट कर रहे हैं. मंगलवार को रिया जब एनसीबी ऑफिस पहुंची हुई थी, तो उनकी टी-शर्ट पर यही लाइन लिखी हुई थी.

यह कैप्शन पर कुछ इस तरह से था, "रोजेस आर रेड, वायलेट्स आर ब्लू, लेट्स स्मैश पेट्रीयाकी, मी एंड यू."

श्वेता ने अपने भाई सुशांत के लिए इस लाइन में कुछ बदलाव कर इसे कुछ इस अंदाज में पोस्ट किया, “रोजेस आर रेड, वायलेट्स आर ब्लू, लेट्स स्टैंड फॉर द राइट, मी एंड यू.”

अपने पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने लिखा, “हैशटैगजस्टिसफॉरसुशांतसिंहराजपूत.”

Dead can’t speak so blame it on the dead! Shame!! #WorldUnitedForSSRJustice

— shweta singh kirti (@shwetasinghkirt) September 8, 2020