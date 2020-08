नई दिल्लीः बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) सुसाइड मामले में एक्टर की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को मुख्य आरोपित माना जा रहा है. एक्टर की मौत के बाद रिया चक्रवर्ती को लेकर कई तरह के दावे किए गए. जिनमें एक्ट्रेस के सुशांत को प्रताड़ित करने से लेकर उन्हें उनके परिवार से दूर करने तक की बातें सामने आईं. इस बीच सबसे ज्यादा चौंकान वाला खुलासा हुआ ‘ड्रग्स’ को लेकर. हाल ही में रिया चक्रवर्ती की कुछ व्हॉट्सएप चैट वायरल हुईं, जिसे लेकर दावा किया गया कि एक्ट्रेस सुशांत को ड्रग्स दे रही थीं. Also Read - सुशांत के परिवार के वकील ने कहा- कानूनी प्रक्रिया में शामिल लोगों की मीडिया पब्लिसिटी पर लगे रोक

बीते शुक्रवार को ही सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती सहित मामले में अन्य आरोपितों से पूछताछ की. सीबीआई ने करीब 10 घंटे तक रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की. इस बीच सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति का एक ट्वीट तेजी से वायरल हो रहा है. इस ट्वीट में श्वेता सिंह कीर्ति ने एक व्हॉट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट शेयर किया है. जिसमें रिया कुछ अन्य लोगों से Doobie और ‘ब्लूबेरी कुश’ के बारे में बात करती दिख रही हैं. Also Read - Sushant Singh Rajput Death Case: रिया चक्रवर्ती से 10 घंटे की पूछताछ में CBI ने दागे कुछ ऐसे सवाल...

रिया चक्रवर्ती के इस चैट में हुई बातचीत को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा है- ‘आखिर चल क्या रहा था?’ इस वायरल व्हॉट्सएप चैट में रिया Dobbie नाम के ड्रग के बारे में बात कर रही हैं.

What are we to conclude?? #ArrestCulpritsOfSSR pic.twitter.com/YZcg9u3yKI

— shweta singh kirti (@shwetasinghkirt) August 28, 2020