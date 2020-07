FIR against Rhea Chakraborty in Sushant Singh Rajput Suicide Case: बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत के मामले में रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है. मुंबई पुलिस अब तक बॉलीवुड की कई हस्तियों से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन सुशांत के पिता ने सुशांत की गर्लफ्रेंड रहीं रिया चक्रवर्ती के खिलाफ बड़े आरोप लगाते हुए एफआईआर कराई है. Also Read - सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस: गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर, पिता ने दर्ज कराया केस

बता दें कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के साथ रिलेशनशिप में थीं. सुशांत सिंह के पिता ने बिहार की राजधानी पटना के राजीव नगर थाने में दर्ज एफआईआर में कहा है कि रिया ने सुशांत को प्यार में फंसाया. सुशांत के रुपए निकाले. और सुसाइड के लिए उकसाया. तंग आए सुशांत ने इन सब को लेकर सुसाइड कर ली.

पटना सेन्ट्रल जोन के आईजी संजय सिंह ने बताया कि एफआईआर दर्ज होने के बाद पटना पुलिस की चार सदस्यीय टीम रिया को अरेस्ट करने के लिए मुंबई पहुंच गई है. बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून, 2020 को मुंबई स्थित अपने घर में सुसाइड कर ली थी. इससे पूरा देश स्तब्ध रह गया था. इस मामले में बॉलीवुड की कई हस्तियों से पूछताछ की जा रही थी. निर्देशक संजय लीला भंसाली सहित और भी कई लोगों से मुंबई पुलिस ने पूछताछ की थी. रिया से भी पुलिस ने पूछताछ की थी. रिया सुशांत के अंतिम संस्कार भी में पहुंची थीं. अब सुशांत के पिता ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है. निश्चित ही रिया की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं.