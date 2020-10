मुंबई: बॉलीवुड एक्‍टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत से जुड़े मामले में ड्रग्‍स से संबंधित आरोप में गिरफ्तार एक्‍ट्रेस रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) को बंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को कड़ी शर्तों के साथ जमानत दे दी. इसके बाद ड्रग केस में रिया चक्रवर्ती 28 दिनों के बाद भायखला जेल से रिहा हो गई. उन्हें 10 दिन तक मुंबई पुलिस के समक्ष और अगले छह महीने के दौरान हर माह में एक दिन ब्यूरो (एनसीबी) के समक्ष हाजिरी देनी होगी. Also Read - Rhea Chakraborty Gets Bail: इन शर्तों के साथ Bombay High Court ने रिया चक्रवर्ती को दी जमानत, शौविक की याचिका खारिज

हाई कोर्ट ने एक लाख रुपए का निजी मुचलका जमा कराने और सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करने की भी हिदायत दी. रिया करीब 28 दिन जेल में रहने के बाद रिहा हो गई. शाम करीब साढ़े पांच बजे वह पुलिस बल की मौजूदगी में भायखला जेल से बाहर निकली. Also Read - Sushant Singh Rajput Case: रिया चक्रवर्ती को बड़ी राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी जमानत- शौविक की अर्जी खारिज

न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल की पीठ ने राजपूत के सहयोगी दीपक सावंत और सैमुअल मिरांडा को भी जमानत दे दी, लेकिन रिया के भाई एवं मामले में आरोपी शौविक चक्रवर्ती की जमानत याचिका खारिज कर दी. अदालत ने मादक पदार्थ तस्कर अब्देल बासित परिहार की याचिका भी खारिज कर दी. Also Read - रिया के हिरासत से परेशान हैं अनुभव सिन्हा और हंसल मेहता, पूछा- अब भी जेल में क्यों है एक्ट्रेस?

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से संबंधित मादक पदार्थ मामले की जांच के सिलसिले में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने रिया और उनके भाई को पिछले महीने गिरफ्तार किया था.

अदालत ने कहा कि रिया चक्रवर्ती को अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के लिए वित्तपोषित या शरण देने वाला नहीं कहा जा सकता है, जैसा केंद्रीय एजेंसी ने आरोप लगाया है. अदालत ने यह भी कहा कि उनका आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और इस बात की संभावना नहीं है कि जमानत पर बाहर रहने के दौरान वह जांच को प्रभावित कर सकती हैं या सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती हैं. बहरहाल हाईकोर्ट ने कहा कि वह उनकी जमानत पर “पर्याप्त सख्त शर्तें” लगा रहे हैं.

रिया चक्रवर्ती पर लगाई गईं सख्‍त शर्तें

– अदालत ने रिया सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करने या एनसीबी की जांच में दखल नहीं देने का निर्देश दिया.

– रिया चक्रवर्ती रिहा होने के बाद 10 दिन तक दौरान रोजाना निकटतम थाने में पूर्वाह्न 11 बजे हाजिरी देंगी.

– रिया अगले छह महीने के दौरान हर माह के पहले दिन एनसीबी के समक्ष पेश हों.

– रिया एनसीबी की अनुमति के बिना मुंबई से बाहर नहीं जा सकती हैं.

– अगर रिया शहर से बाहर जाने की इजाजत मिलती है तो उन्हें अपनी यात्रा का ब्यौरा एजेंसी को देना होगा.

– विशेष एनडीपीएस न्यायाधीश की अनुमति से ही रिया देश से बाहर जाएंगी.

Mumbai: Actor Rhea Chakraborty released from Byculla jail after a month.

She was granted bail by Bombay High Court in a drug-related case filed against her by Narcotics Control Bureau (NCB) pic.twitter.com/FlfP1re1cQ

— ANI (@ANI) October 7, 2020