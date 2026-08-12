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17 साल की उम्र में 3 लाख कमाने वाली रिया चक्रवर्ती ने बताया क्यों 'चेहरा संवारने' में फूंकी पूरी सैलरी

Rhea Chakraborty VJ salary: रिया चक्रवर्ती हाल ही में कॉमेडियन तन्मय भट, रोहन जोशी के संग इंटरव्यू में नजर आई औऱ दौरान उन्होंने अपनी निजी जिंदगी पर खुलकर बातें की हैं.

Written by: Shilpi Singh Edited by: Shilpi Singh
Updated: August 12, 2026, 1:00 PM IST
17 साल की उम्र में 3 लाख कमाने वाली रिया चक्रवर्ती ने बताया क्यों 'चेहरा संवारने' में फूंकी पूरी सैलरी

Rhea Chakraborty VJ salary: एक्टर रिया चक्रवर्ती ने टीनएज में MTV VJ के तौर पर अपना करियर शुरू करने के बाद से लंबा सफ़र तय किया है. एक्टिंग में आने और बाद में 2024 में अपना क्लोदिंग ब्रांड ‘चैप्टर 2’ लॉन्च करने से पहले, रिया ने वीडियो जॉकी के तौर पर काम किया और कई सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यू लिए. हाल ही में तन्मय भट्ट के YouTube चैनल पर हुई बातचीत में, एक्टर ने इंडस्ट्री में अपने शुरुआती दिनों को याद किया और बताया कि 17 या 18 साल की उम्र तक वह MTV VJ के तौर पर लाखों की अच्छी-खासी कमाई कर रही थीं.

रिया चक्रवर्ती का करियर 

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रिया चक्रवर्ती एक भारतीय एक्ट्रेस, वीडियो जॉकी और टेलीविज़न पर्सनैलिटी हैं, जिन्होंने अब बिज़नेस की दुनिया में कदम रखा है. हालांकि रिया ने बहुत कम उम्र में वीडियो जॉकी के तौर पर अपना करियर शुरू किया था और अब उन्होंने MTV VJ के तौर पर अपनी मोटी सैलरी का खुलासा किया है. हाल ही में एक्ट्रेस कॉमेडियन तन्मय भट्ट के YouTube चैनल पर अपने ब्रांड ‘Chapter 2’ को प्रमोट करने के लिए गेस्ट के तौर पर शामिल हुईं. बातचीत के दौरान, रिया ने बताया कि टीनएज में उन्हें कितनी अच्छी सैलरी मिलती थी और उन्होंने कमाए हुए पैसों का क्या किया.

MTV पर वीडियो जॉकी (VJ) के तौर पर काम किया

पैनलिस्ट आदित्य कुलश्रेष्ठ (उर्फ़ कुल्लू), रोहन जोशी, कुशाग्र श्रीवास्तव और होस्ट तन्मय भट के साथ एक इंटरैक्टिव सेशन के दौरान, रिया ने बताया कि वह सबसे पहले जिस सेलिब्रिटी से मिली थीं, वे सलमान खान थे. इसके बाद उन्होंने MTV पर वीडियो जॉकी (VJ) के तौर पर अपने शुरुआती दिनों के बारे में बात की और उन दिनों को याद करते हुए, रिया ने आज के कॉमेडियन्स के बारे में मज़ाक में कहा, ‘एक समय था जब सिर्फ़ अच्छे दिखने वाले लोगों को ही बोलने की इजाज़त थी, फिर उन्होंने बताया कि उस समय VJ को अच्छी-खासी फ़ीस मिलती थी. यह सुनकर तन्मय ने उनसे पूछा कि उस समय वह कितना कमाती थीं.

3 लाख सैलरी और पैसे चेहेर पर उड़ा दिए

जब रिया से पूछा गया कि वह सबसे पहले किस सेलिब्रिटी से मिली थीं, तो उन्होंने बताया कि वह सलमान खान थे और उनका इंटरव्यू लेने के अपने अनुभव को याद करते हुए उन्होंने कहा, ‘मैं MTV पर VJ थी. सबने मुझे उनका इंटरव्यू करने दिया और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वे इतने अच्छे क्यों हो रहे हैं, लेकिन असल में सब डरे हुए थे. मुझे लगता है कि मेरी आखिरी सैलरी 3 लाख थी. लेकिन मैं तब सिर्फ़ 17-18 साल की थी, इसलिए मुझे सच में लगता था कि मैं बहुत अमीर हूं और यह पैसा अपना चेहरा ठीक करवाने में खर्च किया. जब तन्मय ने पूछा कि क्या उन्हें भी अपना चेहरा ठीक करवाना चाहिए, तो रिया ने कहा कि हर किसी को ऐसा करवाना चाहिए और साथ ही यह भी कहा कि अब टेक्नोलॉजी “नेक्स्ट लेवल” की हो गई है. रिया ने यह भी बताया कि MTV VJ के तौर पर कमाए गए पैसे उन्होंने कैसे खर्च किए, उन्होंने खुलकर बताया कि अपनी पुरानी और नई तस्वीरों की तुलना करते हुए, उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई चेहरे को बेहतर बनाने (lifting her face) पर खर्च कर दिए.

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शिव की नगर बनारस से निकलकर सपनो की दुनिया में आई हूं....शिल्पी सिंह बनारस वो शहर जो अपनी भड़ी,गंगा और कमाल के खाने के लिए जाना जाता है. 2009 में ... और पढ़ें

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