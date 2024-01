Hindi Entertainment Hindi

Rhea Chakraborty ने सुनाई जेल की दास्तान, टॉयलेट से लेकर खाने तक किए कई खुलासे

Rhea Chakraborty Recall: About Her Time in Jail:रिया चक्रवर्ती को सुशांत सिंह राजपूत केस मामले में जेल जाना पड़ा था, ऐसे में एक्ट्रेस ने अपने यहां पर बिताए समय के बारे में बात की है.

Rhea Chakraborty Shares Details About Her Time in Jail: रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) पर मुसीबतों का पहाड़ साल 2020 में तब टूट पड़ा जब एक्टर और उनके बॉयफ्रेंड सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और इस खबर ने उस दौरान पूरे देश में हलचल पैदा कर दी थी. इस केस में रिया पर कई सारे आरोप लगे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और इस दौरान एक्ट्रेस के भाई को भी जेल में डाल दिया गया. रिया करीब 1 महीने तक जेल में रही और उनपर कई सारे चार्ज लगे थे. हालांकि अब उनपर से सारे आरोप हटा लिए गए हैं और वो धीरे-धीरे नार्मल जिंदगी में वापस आ रही हैं और अब रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty Jail Days) ने अपनी जेल वाले दिनों पर खुलकर बातें की हैं और वहां के भयानक एक्सपीरियंस पर जो कुछ कहा है वो हैरान करने वाला है. तो आइए जानते हैं एक्ट्रेस ने इसे लेकर क्या कुछ कहा है.

सब्जी में सिर्फ पानी था

रिया चक्रवर्ती हाल ही में मशहूर राइटर चेतन भगत के चैट शो में पहुंची थी और इस दौरान उन्होंने बताया कि ‘कोरोना के नियमों की वजह से मुझे 14 दिन अकेले जेल में रहना था. मैं कमरे में अकेली थी. मुझसे पूछा गया कि मैं दोपहर का भोजन करना चाहूंगी. मैं इतनी भूखी और थकी हुई थी कि मुझे जो दिया गया मैंने खा लिया.’ इसी पर आगे बात करते हुए उन्होंने कहा कि ‘खाने में शिमला मिर्च की सब्जी थी, जिसे खाने पर पता चला कि सब्जी में सिर्फ पानी और शिमला मिर्च डाली है’.

