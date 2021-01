Rhea Chakraborty spotted with brother Showik Chakraborty at NCB office see all pics for looking new house- बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक चक्रवर्ती को सोमवार को मुंबई के एनसीबी ऑफिस के बाहर स्पॉट किया गया. वे दोनों mandatory Attendance के लिए गए थे. इन तस्वीरों के बाद दावा किया जा रहा है कि एनसीबी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था. Also Read - Tribhanga Trailer Out: काजोल की नई फिल्म 'Tribhanga' का ट्रेलर रिलीज, मां और बेटी के रिश्ते की है इमोशनल कहानी

बता दें, अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही उनकी गर्लफ्रेंड रिय़ा चक्रवर्ती की जिंदगी में जो तूफान आया है वो अभी भी थमने में नाम नहीं ले रहा है. ड्रग्स के केस में फंसी रिया और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती भले ही इस वक्त जेल से बाहर हों लेकिन दोनों की मुश्किलें अभी भी जारी हैं.

Also Read - Kisan Andolan: कृषि कानूनों पर किसानों-सरकार के बीच 7वें दौर की बैठक, क्या आज बनेगी बात?

बता दें कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को लंबे वक्त से डेट कर रही थी, हालांकि दोनों का रिश्ता आगे बढ़ता इसके पहले सुशांत ने दुनिया को अलविदा कह दिया.