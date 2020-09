Rhea Chakraborty Drugs News: अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) की मुश्किलें फिलहाल कम होने वाली नहीं हैं. रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty News) को अब 6 अक्टूबर तक जेल में ही रहना पड़ेगा. सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के मौत में ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की गिरफ्त में कैद रिया चक्रवर्ती की 14 दिन की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही थी. लेकिन स्‍पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने रिया की न्‍यायिक हिरासत को एक बार फिर 14 दिन के लिए बढ़ा दिया है. यानी रिया को अब 6 अक्टूबर तक जेल में ही रहेंगी. रिया चक्रवर्ती को 9 सितंबर को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB ने गिरफ्तार किया था. बता दें कि रिया अभी मुंबई के बाईकुला जेल में बंद हैं. Also Read - ड्रग्स केस: दीपिका पादुकोण के बाद अब NCB की रडार में हैं ये एक्टर्स, देखें पूरी लिस्ट

Rhea Chakraborty & Showik Chakraborty have filed bail applications in the NDPS case before the Bombay High Court. It will come up for hearing on 23rd September. Details of the applications will be shared after the hearing: Satish Maneshinde, lawyer for the siblings https://t.co/Kg2QnpKQ6U

— ANI (@ANI) September 22, 2020