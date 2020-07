Sushant Singh Rajput Suicide Case: सुशांत सिंह राजपूत के निधन को एक महीना से ज्यादा हो चुका है लेकिन उनके फैंस अभी तक इस सदमे से उबर नहीं पाए हैं. और ना ही अभी तक उनके आत्महत्या करने की गुत्थी सुलझ पाई है. आखिर ऐसा क्या था जो सुशांत को आत्महत्या करनी पड़ी? ये सवाल सुशांत के परिवार और फैंस को अभी तक हैरान और परेशान किए हुए है. Also Read - पंजा लड़ाने में भी माहिर थे सुशांत, फिर वही याद दिलाकर इमोशनल कर देगा ये वीडियो

अब इस मामले में उनकी कथित गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती (Rhea chakraborty) ने गृहमंत्री अमित शाह को ट्वीट किया है. रिया ने अपने ट्वीट में सुशांत सिंह के सुसाइड का केस की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है. जिसके बाद से उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है.

Don’t make it feel like suicide we all know he was killed .

If u are his gf why did u delete his all PicZ from ua instagram profile?? U denied when he was alive that ua in relationship with him? Why now ua accepting it when he is no more?? ❓❔❓

— YASHI (@Yashii88) July 16, 2020