Also Read - सुशांत की मौत के सदमे से अभी तक उबर नहीं पा रही हैं अंकिता लोखंडे, कहा- तुम जहां भी हो...

View this post on Instagram

Also Read - Sushant Singh Rajput की आखिरी फिल्म 'Dil Bechara' कल इस समय होगी रिलीज, फैन्स इंतज़ार में

It will take every ounce of strength in me to watch you 💔 You are here with me , I know you are …. I will celebrate you and your love, The Hero of my life .. I know you will be watching this with us ❤️