दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग एंगल की छानबीन कर रहे नारकोटिक्स सेंट्रल ब्यूरो (एनसीबी) ने तीन दिन की पूछताछ के बाद अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया गया और कोर्ट ने रिया को न्यायिक हिरासत में भेज दिया. मंगलवार को रिया की गिरफ्तारी के एक दिन बाद बुधवार को सोशल मीडिया पर एक साल पुराना उनका एक ट्वीट वायरल हो रहा है जिसमें वह मादक पदार्थो की तस्करी को लेकर बात कर रही हैं. Also Read - SSR Death Case: रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक की जमानत अर्जी पर मुंबई की विशेष अदालत में कल होगी सुनवाई

नवंबर, 2019 को पोस्ट किए गए इस ट्वीट में रिया एक ऐसी भारतीय लड़की की बात कर रही हैं जिसने नशीले पदार्थो की तस्करी के चलते जेल की सजा काटी थी. Also Read - मुंबई एयरपोर्ट पर नारेबाजी के बीच से निकली कंगना रनौत, भारी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात

just stepped out of a weird scary engrossing story of an indian girl ….who served 4 n a half year jail sentence for narcotic trafikking,, Also Read - राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित फिल्म ‘मिथिला मखान’ 2 इस दिन होगी रिलीज़, झकझोर देगी फिल्म की कहानी

— Rhea Chakraborty (@Tweet2Rhea) November 19, 2009