नई दिल्ली: टीवी और फिल्मों के पसंदीदा एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के निधन के बाद से रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) खूब सुर्ख़ियों में रही हैं. दिवंगत अभिनेता की गर्लफ्रेंड रहीं रिया का नाम विवादों में भी खूब रहा है लेकिन अब धीरे धीरे उनकी लाइफ ट्रैक पर लौट रही है. सुशांत की मौत के बाद से रिया (Rhea Chakraborty) पर सबकी नज़रें टिकी हुईं थी मगर अब ऐसा लग रहा है कि रिया अपनी ज़िंदगी में वापसी करने के लिए तैयार हैं. हाल ही में रिया अपने पिता इंद्रजीत और भाई शौविक (Showik Chakraborty) के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं. इस दौरान एक बार फिर रिया के हुडी ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया. Also Read - Chehre Releasing Date: सिनेमाघरों में इस दिन रिलीज होगी 'चेहरे', क्या Rhea Chakraborty हुईं फिल्म से बाहर?

दरअसल रिया अक्सर अपने ड्रेसिंग को लेकर चर्चा में रहती हैं. इस बार रिया ने जो वाइटहुडी पहनी थी उसपर लिखा था ‘मैन अप’ यानी ‘मर्द बनो’. सेलिब्रिटी फोटोग्राफर वायरल भयानी ने एयरपोर्ट से रिया की तस्वीरें शेयर की हैं. बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब रिया की टी शर्ट या हुडी पर कोई स्ट्रांग मैसेज लिखा हुआ था. इससे पहले भी कई बार रिया ऐसे कोटेशन वाली ड्रेस पहनकर लाइमलाइट में आ चुकी हैं. पिछले साल सितंबर में भी रिया (Rhea Chakraborty) इसी तरह के स्ट्रॉन्ग मैसेज वाली टीशर्ट पहने नजर आई थीं, जिसके बाद तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थीं. उस टी-शर्ट पर लिखा था कि ‘Roses are red, violets are blue, Let’s smash patriarchy, Me and you.’

बता दें कि सुशांत डेथ केस से जुड़े ड्रग्स मामले में रिया को जेल भी जाना पड़ा था मगर अब उनकी ज़िंदगी में शांति लौट रही है.