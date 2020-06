मुंबई: बॉलीवुड अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने पिछले साल एक व्यक्ति की ‘बाइपोलर’ स्थिति के बारे में मजाक करने के लिए माफी मांगी है. ऋचा कहती हैं, उन्होंने समझना शुरू कर दिया है कि मानसिक स्वास्थ्य का मतलब क्या है और इसलिए उन्होंने माफी जारी की है. Also Read - बी टाउन की 'भोली पंजाबन' ने लगाई नेताओं को फटकार, बोलीं- क्या सभी लीडर डरपोक हैं?

अभिनेत्री ने सोमवार को ट्वीट किया, "मुझे लगता है कि पिछले साल मैंने किसी के 'बाइपोलर' होने का मजाक उड़ाया था. जैसा कि अब मैं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में समझने लगी हूं, मैं बस माफी मांगना चाहती हूं."

I think last year I made a joke about someone being 'bipolar'.The joke was borne out of a petulant desire to seem witty in even less than 280 characters. As I am now only beginning to grasp what #mentalhealth means, I just want to apologise and couldn't have said this sooner!

— TheRichaChadha (@RichaChadha) June 29, 2020