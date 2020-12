Richa Chadha Shakeela Sexualising Pankaj Tripathy says actor used to be in earlier times see bold video- फिल्म ‘शकीला’ में सुपरस्टार की भूमिका निभाने जा रहे अभिनेता पंकज त्रिपाठी का कहना है कि नब्बे के दशक के बाद से सुपरस्टार्स का युग फीका पड़ने लगा. पंकज ने कहा, “नब्बे के दशक के नायक वास्तव में सुपरस्टार होते थे. उसके बाद से सुपरस्टार्स का युग फीका पड़ने लगा. उस दौर के नायक केवल स्क्रीन पर नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी हीरो की तरह होते थे. उनकी पर्सनालिटी की हर चीज यहां तक कि उनकी वॉर्डरोब भी एक स्टेटमेंट बन जाती थी.” Also Read - दाढ़ी-मूंछ लगाने के बाद अदा शर्मा ने अब पर्पल कर लिए बाल, ये फैशन है या कत्ल करने के नए तरीके

फिल्म में पंकज ने दक्षिण भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार की भूमिका निभाई है. इस किरदार के लिए एक अहम हिस्सा उस दशक के नायकों की वॉर्डरोब और शैली से मेल खाते कपड़े पहनना भी शामिल है. जिसमें सोने की आकर्षक एक्सेसरीज, चमकीले रंग और प्रिंट्स भी शामिल हैं, जो उन नायकों के लुक को पूरा करते थे और कई प्रतिष्ठित हीरो की याद दिलाते हैं.

उन्होंने आगे कहा, “उस समय का फैशन अन्य दशकों की तरह बहुत अजीब था. मैंने इस लुक में आने का पूरा आनंद लिया और आकर्षक भड़कीले कपड़े पहने. यानि कि वैसा लुक जो मेरे बाकी किरदारों से बहुत अलग है.”

इस फिल्म में उनके साथ ऋचा चड्ढा शीर्षक भूमिका में हैं और यह फिल्म 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है.