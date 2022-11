ऋचा चड्ढा के ट्वीट पर मचा बवाल, प्रकाश राज ने एक्ट्रेस की तरफ से अक्षय कुमार को दिया जवाब

Richa Chadha : गलवान घाटी पर बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा के एक कमेंट से बवाल मचा हुआ है. फिल्म इंडस्ट्री इस मामले में अब दो गुटों में बट गई है. एक साइड ऋचा की बातों को सपोर्ट कर रहा है तो वहीं दूसरा पक्ष लगातार एक्ट्रेस के ट्वीट की आलोचना कर रहा है. एक्टर अक्षय कुमार ने भी ऋचा के ट्वीट की निंदा की थी, जिसके बाद अब दिग्गज अभिनेता राज ने एक्ट्रेस को सपोर्ट करते हुए “खिलाड़ी कुमार” को जवाब दिया है. प्रकाश ने एक ट्वीट पर अक्षय कुमार से कहा कि आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी.

गौरतलब है कि साल 2020 की गलवान झड़प के बारे में ऋचा ने एक ट्वीट पर तंज कसते हुए कमेंट किया, जिसके जवाब में अब उन्हें बॉलीवुड के ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है. एक्ट्रेस को सपोर्ट करते हुए प्रकाश राज ने ट्वीट में लिखा, ” अक्षय कुमार आपसे इसकी उम्मीद नहीं थी … ऋचा चड्ढा हमारे देश के लिए आपसे अधिक रिलेवेंट हैं…” प्रकाश ने भी ऋचा चड्ढा का सपोर्ट करते हुए ट्विटर पर लिखा, “हां हम आपके साथ खड़े हैं Richa Chadha… हम समझते हैं कि आपका क्या मतलब था.”