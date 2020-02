View this post on Instagram

Watch this space for more ❤️ – Temple Girl . 💄: @tanujadabirmakeup Hair: @ashisbogi Styling: @who_wore_what_when, @imanojj 📸: @imanojj Jewellery: @zolaindia . #indianjewellery #richachadha #indiancrafts #picoftheday #staytuned