Rihanna and kangana Ranaut Twitter war on farmer protest actress says they are not farmers they are terrorist memes viral on social media –किसान आंदोलन (Farmers Protest) अब हमारे देश में ही नहीं विदेश में भी सुर्खियां बटोर रहा है. पॉप स्टार रिहाना के इस आंदोलन को समर्थन देने के बाद कई अंतरराष्ट्रीय स्तर के कलाकार इसके समर्थन में आ चुके हैं. Also Read - Petrol price in Delhi: लगातार सातवें दिन नहीं बदले पेट्रोल-डीजल के दाम, जानिए- अपने शहर में तेल के रेट

वहीं बॉलीवुड सेलेब्स (Bollywood Celebs) भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. सोनू सूद, दिलजीत दोसांझ, स्वरा भास्कर जहां इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं वहीं कंगना रनौत (Kangana Ranaut) का पूरी तरह से इस आंदोलन को असमर्थन है. Also Read - Valentine's Day 2021 Beauty Tips: वैलेंटाइन डे पर दिखना चाहती हैं खूबसूरत , तो बस 10 मिनट में करें ये खास फेशियल

जहां रिहाना ने किसान आंदोलन के समर्थन में सवाल किया रिहाना ने खबर को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा- हम इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं? #FarmersProtest. Also Read - Gold price today 3 February 2021: कल की गिरावट के बाद सोने में आज सीमित दायरे में कामकाज, जानिए- अपने शहर में 10 ग्राम सोने का रेट

No one is talking about it because they are not farmers they are terrorists who are trying to divide India, so that China can take over our vulnerable broken nation and make it a Chinese colony much like USA…

Sit down you fool, we are not selling our nation like you dummies. https://t.co/OIAD5Pa61a — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) February 2, 2021

वहीं कंगना ने ‘इसके बारे में कोई भी बात इसलिए नहीं कर रहा है, क्योंकि ये किसान नहीं हैं बल्कि आतंकवादी हैं, जो भारत को बांटना चाह रहे हैं.

तुम शांत बैठो बेवकूफ. हम लोग तुम्हारे जैसे बेवकूफ नहीं हैं जो अपने देश को बेच दें.

सोशल मीडिया पर मीम की बाढ़

गौरतलब है कि गृह मंत्रालय ने सोमवार को किसानों के प्रदर्शन स्थल सिंघू, गाजीपुर और टीकरी बॉर्डर पर इंटरनेट सेवाओं के निलंबन की अवधि मंगलवार रात तक के लिए बढ़ा दी थी.