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Rihanna: हरे-गुलाबी साड़ी में जीता दिल, ऐसे ही नहीं उनके beauty-fashion brands हैं ग्लोबल गेम-चेंजर
Rihanna: ग्लोबल स्टार Rihanna का देसी लुक सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. हाल ही में रिहाना हरे और गुलाबी रंग की साड़ी में दिखाई दीं, जिसके साथ उन्होंने पोल्की और कुंदन जूलरी को कैरी की थी. उनका ये लुक देखकर कुछ लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं, वहीं कुछ इसे दोगलापन बता रहे हैं.
Rihanna: मुंबई ट्रिप के कुछ ही दिनों बाद पॉप आइकन रिहाना एक बार फिर सोशल मीडिया पर अपनी शानदार साड़ी लुक के लिए चर्चा में हैं. उनकी तस्वीरें और वीडियो ऑनलाइन वायरल हो रहे हैं, जिसमें उन्होंने हरे और गुलाबी रंग की साड़ी पहनी है, साथ ही हीरा और पन्ना की हैवी जूलरी कैरी की है. वायरल क्लिप में आप देख सकते हैं रिहाना ट्रेडिशनल लुक में कितनी खूबसूरत लग रही हैं.
रिहाना का देसी अंदाज
रिहाना की इन तस्वीरों पर लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा-साड़ी में रिहाना कितनी खूबसूरत लग रही हैं. वहीं, एक ने लिखा- रिहाना पर गहने कितने जम रहे हैं. हरे और गुलाबी रंग की साड़ी, मिनिमल ज्वेलरी और सॉफ्ट मेकअप, रिहाना का ये लुक सिर्फ एक फैशन स्टेटमेंट नहीं बल्कि उनका देसी अंदाज ये दिखाता है कि वो ट्रेंड फॉलो नहीं करती बल्कि ट्रेंड सेट करती हैं.
Rihanna is stunning and the sari is going global! How lucky we are to witness this. pic.twitter.com/JKhdCLNZfM
— Barrister Ifunanya (@IfunanyaDelilah) April 28, 2026
इंडियन एस्थेटिक्स से इंस्पायर
हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब Rihanna ने इंडियन एस्थेटिक्स से इंस्पायर होकर ये लुक अपनाया हो. इससे पहले भी कई बार उनका ये अंदाज देखा गया है. बता दें, रिहाना की असली ताकत उनके बिज़नेस वेंचर्स में दिखाई देती है. उनका ब्यूटी ब्रांड Fenty Beauty लॉन्च होते ही इंडस्ट्री में बेंचमार्क बन गया. दिलचस्प बात ये है कि उनके प्रोडक्ट्स हर तरह की स्किन के लिए हैं.
This is the most ironic image of the day.
Rihanna feeding a cow in India while holding a Dior bag made up of calfskin pic.twitter.com/0ULjkvkLuB
— neha sharmaa (@Ankur5719572354) April 27, 2026
बता दें, इससे पहले रिहाना का एक और वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो गाय को चारा खिलाती हुईं नज़र आ रही थीं. और उनके हाथ में चमड़े का बैग था. इस वजह से लोगों ने उन्हें बहुत ट्रोल किया और इसे दोगलापन बताया, कहा- ऐसे दोगलापन करने का क्या फायदा.
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वहीं कुछ लोगों का कहना है कि किसी भी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी है, ये बैग किसी वीगन लेदर या किसी और चीज़ का भी बना हो सकता है. हालांकि इस बैग की कीमत कितनी है और इसमें असली चमड़े का उपयोग हुआ है या नहीं इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.
बता दें, हाल ही में रिहाना अपने प्रोडक्ट लॉन्च के लिए भारत आईं और अंबानी फैमिली के घर एंटीलिया भी गईं.
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