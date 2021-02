rihanna shares topless bold without clothes photo with lord ganesha necklace gets trolled – पॉप स्टार रिहाना (rihanna) अपनी हालिया तस्वीर को लेकर फिर सुर्खियों में आ गई है. दरअसल, रिहाना ने सोशल मीडिया पर अपनी एक टॉपलेस फोटो शेयर की है जिसमें उन्होंने गले में भगवान गणेश का लॉकेट पहना हुआ है. जिसकी वजह से वो ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई हैं. Also Read - Narsimha Trailer: अब तक की सबसे खतरनाक फिल्म नरसिम्हा का ट्रेलर रिलीज, प्रिंस की दहाड़ ने हिला दिया

ये फोटोशूट रिहाना ने एक लॉन्जरी ब्रांड के लिए करवाया है. उनके इस फोटोशूट पर लोग जमकर गालियां निकाल रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था. वहीं एक यूजर ने लिखा- मैं भी एक मुस्लिम हूं लेकिन फिर भी कहता हूं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था.

when @PopcaanMusic said “me nuh wan ya wear no lingerie tonight fa me girl” @SavageXFenty pic.twitter.com/bnrtCZT7FB — Rihanna (@rihanna) February 15, 2021

रिहाना ने किसान प्रोटेस्ट की एक तस्वीर शेयर कर लिखा था कि हम इनसे बात क्यों नहीं करते. जिसके जवाब में कंगना रनौत ने उन्हें बेवकूफ तक कह दिया था. कंगना ने कहा था- इसके बारे में कोई भी बात इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ये किसान नहीं हैं बल्कि आतंकवादी हैं जो भारत को बांटना चाह रहे हैं.