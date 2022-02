Lata Mangeshkar Hold Guinness World Record: ‘नाम गुम जाएगा, चेहरा बदल जाएगा’ और ‘जिसकी आवाज ही उसकी पहचान थी’ वो अब हमारे बीच नहीं रहीं’. भारत समेत पूरी दुनिया में अपनी संगती से सबका दिल जीतने वाली भारत रत्न (Bharat Ratna) ‘स्वर कोकिला’ (Nightingale of India) लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) का निधन आज सुबह हुआ है, जिसके बाद से ही पूर देशे में सन्नाटा पसरा हुआ है. लता दीदी (RIP Lata Mangeshkar) अब हमारे बीच नहीं हैं. लेकिन उनकी गायकी का जादू अब भी बरकरार है. मधुर स्वर और आवाज की वो कशिश का ही जादू था कि उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड (Lata Mangeshkar Hold Guinness World Record) में दर्ज कर लिया गया था. आइए जानते हैं उनसे जुड़ी एक और कहानी.Also Read - 'Desh ko aap ke khel ki zaroorat hai', When Lata Mangeshkar asked MS Dhoni not to retire

सबसे ज्यादा गाने रिकॉर्ड करने वाली सिंगर

अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एक समय तला मंगेशकर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा गाना गाने के लिए दर्ज कर लिया गया था.1974 के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने अपने एडिशन में लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar World Record) का नाम, सबसे ज्यादा गानों को रिकॉर्ड करने वाले आर्टिस्ट के तौर पर दर्ज किया था. उस समय उन्होंने अलग अलग भाषाओं में करीब 25 हजार गाने गाए थे. उन्होंने 36 भाषाओं अपनी जादुई आवाज का जादू बिखेरा हैं.

दिग्गज सिंगर आशा भोसले ने तोड़ा रिकॉर्ड

जब कोई अपना ही आपका रिकार्ड तोड़े तो ये कितनी खुशी की बात होती है और ऐसा ही कुछ हुआ था लता दीदी के साथ जिनका गाने का रिकॉर्ड उनकी ही छोटी बहन आशा भोसले ने तोड़ा था. साल 2011 में उनका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा गाने रिकॉर्ड करने वाली सिंगर के तौर पर दर्ज हुआ और आधिकारिक रूप से ये बताया गया कि उन्होंने 11,000 सोलो, डुएट और कोरस गाने, 20 से भी ज्यादा भाषाओं में गाए हैं. हालांकि अब ये टाइटल साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की गायिका पुलापका सुशीला (Pulapaka Susheela) के नाम दर्ज है.