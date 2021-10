RIP Puneeth Rajukumar Actor Who Died Because Of More Work Out: कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर कलाकार पुनीत राजकुमार (Puneeth Rajukumar)का शुक्रवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया और वह महज 46 साल के थे. पुनीत (Puneeth Rajukumar) के जाने से पूरे देश भर में बेहद गमगीन माहौल है और उनके चाहनेवाले इस खबर पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुनीत राजकुमार को वर्क आउट करते हुए दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. वैसे ये पहल बार नहीं है कि किसी स्टार को उसकी फिटनेस की वजह से अपना तोड़ना पड़ा हो, पिछले दिनों ऐसे कई सारे एक्टरों ने जिम औऱ फिटनेस की वजह से दुनिया को अलविदा कह दिया था.Also Read - Top Entertainment News: आर्यन खान कुछ देर बाद होंगे रिहा, नहीं रहे मशहूर एक्टर यूसुफ हुसैन

1. सिद्धार्थ शुक्ला

बिग बॉस 13 के विजेता सिद्धार्थ शुक्लाका भी निधन हार्ट अटैक से ही हुआ था, 2 सिंतबर को एक्टर ने दुनिया को अलविदा कहा और वो महज 40 साल के थे. बता दें कि एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला भी जिम और फिटनेस में एक नंबर थे और वो अक्सर अपने सोशल मीडिया पर अपने वर्कआउट की तस्वीरें शेयर करते रहते हैं. Also Read - ऑरेंज ब्रालेट में Mouni Roy ने दिखाया अपने हुश्न का जलव, समंदर किनारे मरमेड लुक में नजर आईं एक्ट्रेस

2. राज कौशल

बॉलीवुड और टीीव के जगत में जाना माना नाम और मशहूर एक्ट्रेस मंदिर बेदी के पति राज कौशल ने इसी साल 30 जून को दुनिया को अलविदा कह दिया. बता दें कि उन्हें भी देर रात को दिल का दौरा पड़ा था. राज को अचानक से दिल में दर्द हुआ और जब तक वो अस्तापल पहुंच पाते वो दुनिया छोड़ कर जा चुक थे. बता दें कि राज बेहद फिट थे और पत्नी के साथ अक्सर वर्कआउट करते थे. Also Read - RIP Yusuf Hussain: नहीं रहे मशहूर एक्टर यूसुफ हुसैन, निर्माता हंसल मेहता ने लिखा- 'आज में अनाथ हो गया'

3. इंदर कुमार

हिंदी सिनेमा के मशहूर अभिनेता इंदर कुमार महज 44 साल की उम्र में दुनिया छोड़ कर चले गए। 28 जुलाई 2017 को हार्ट अटैक के चलते उनका निधन हो गया था. इंदर सलमान के साथ कई सारी फिल्मों में काम कर चुके हैं और वो बेहद फिट एक्टरों में गिने जाते हैं.

4. अबीर गोस्वानी

अबीर गोस्वानी को आपने प्यार का दर्द है मीठा-मीठा, कुसुम जैसे टीवी सीरियल में अभिनय करते देखा होगा.अबीर गोस्वानी ने मई, 2013 में दुनिया को हार्ट अटैक की वजह से अलविदा कह दिया था, उनकी उम्र महज 37 साल थी. जिस वक्त उन्हें हार्ट अटैक आया वह ट्रेडमिल पर दौड़ रहे थे.