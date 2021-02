RIP Rajiv Kapoor: बॉलीवुड के लिए यह साल अभी से भारी गुजर रहा है. दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) के भाई राजीव कपूर का 58 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन (Rajiv Kapoor Death) हो गया है. इस खबर के आती ही फिल्म इंडस्ट्री में मातम पसर गया है. बताया जा रहा है कि राजीव (Rajiv Kapoor Demise) को मुंबई के चेम्बूर में दिल का दौरा पड़ा। जब करीबी अस्पताल ले उन्हें जाया गया जहां तब डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित (Rajiv Kapoor Passed away) कर दिया. इस मौत की खबर से सिनेमा जगत में शोक की लहर है. लता मंगेशकर, सोनी राज़दान से लेकर कई हस्तियों (RIP Rajiv Kapoor Twitter Reaction) ने अब तक उन्हें सोशल मीडिया के ज़रिए श्रद्धांजलि दी है. Also Read - Rajiv Kapoor Death: ऋषि कपूर के भाई राजीव कपूर का निधन, खानदान पर टूटा दुखों का पहाड़

लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) ने ट्वीट करते हुए लिखा- ‘मुझे अभी पता चला की राज कपूर साहब के छोटे बेटे, गुणी अभिनेता राजीव कपूर का आज स्वर्गवास हुआ. सुनकर मुझे बहुत दुःख हुआ. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे. यही मेरी प्रार्थना.’ Also Read - राज कपूर की पत्नी कृष्णा राज कपूर का 87 वर्ष की उम्र में निधन

Mujhe abhi pata chala ki Raj Kapoor sahab ke chote bete, guni abhineta Rajiv Kapoor ka aaj swargwas hua. Sunke mujhe bahut dukh hua.Ishwar unki aatma ko shanti pradan kare yehi meri prarthana. — Lata Mangeshkar (@mangeshkarlata) February 9, 2021

यहां देखें सेलेब्स के रिएक्शन (Bollywood Celebs Reaction on Rajiv Kapoor Demise):

View this post on Instagram A post shared by neetu Kapoor. Fightingfyt (@neetu54)

Sad to hear of the passing away of Rajiv Kapoor! Deepest condolences to the family! May his soul rest in peace — Tusshar (@TusshKapoor) February 9, 2021

Devastated!! Another big loss to the family 🙏🏻 one of my most favourite people in the world. Love him so so dearly. Don’t remember a Happy Moment without him. Chimpu uncle we will miss you. 💔 RIP 🙏🏻. pic.twitter.com/wUPAfn4eJd — Neil Nitin Mukesh (@NeilNMukesh) February 9, 2021

Very very sad news.. RIP Rajivji 🙏🙏 https://t.co/XSg8iJgaER — Abbas Mustan (@theabbasmustan) February 9, 2021

V sad to hear about sad demise of #chimpukapoor .. younger son of Rajkapoor .. ishwar unki atma ko Shanti de aur parivaar ko shakti 🙏🙏 pic.twitter.com/q4QTkdYtAA — Anil Sharma (@Anilsharma_dir) February 9, 2021

He was a pure heart and a very nice human being. May his soul rest in peace, deepest condolences to the family 🙏#rajivkapoor #riprajivkapoor pic.twitter.com/GRVxPE0TLW — Naved Jafri (@NavedJafri_BOO) February 9, 2021

बता दें कि राजीव कपूर ने अपने करियर में राम तेरी गंगा मैली , प्रेमग्रंथ , आसमान , लवर बाय, एक जान हैं हम , हम तो चले परदेस जैसी फिल्मों में काम किया था.