Ripped Jeans kavita kaushik shares photo of men bating in open says plz let us wear ripped jeans and bra strap show off- Ripped Jeans: सोशल मीडिया पर रिप्ड जींस पर हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है. आम लोगों के आलावा सेलेब्स भी रिप्ड जींस में अपनी फोटोज शेयर कर रहे हैं. यही नहीं, वे उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री को सोच बदलने की नसीहत भी दे रहे हैं. हाल ही में रणवीर सिंह ने रिप्ड जींस में फोटो पोस्ट की थी और अब कविता कौशिक ने सड़क पर नहा रहे मर्दों की तस्वीर शेयर कर अपना विरोध जताया है.

कविता ने लिखा-'प्रिय पुरुष, हम आपको कपड़े उतारने और खुले में नहाने देते हैं और आप लोगों की तरफ न आकर्षित होते हैं न छेड़ते हैं. इसलिए प्लीज हमें हमारी रिप्ड जींस पहनने दो और हमारी ब्रा का स्ट्रैप भी दिखने दो. फोटो जनहित में नहीं जारी

Dear men, we let you स्ट्रिप and bathe in the open without getting attracted to you and adam teasing you, you pls let us wear our Ripped jeans and let our bra strap show if it wants to! फोटो जनहित में नहीं जारी pic.twitter.com/Yz2lCuKat3

— Kavita Kaushik (@Iamkavitak) March 22, 2021