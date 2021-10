नई दिल्ली: बीते रविवार टी-20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) के बीच आमना सामना हुआ. इस मैच को लेकर हर कोई एक्साइटेड था. आम आदमी से लेकर फिल्मी हस्तियां भारत-पाकिस्तान के मैच को लेकर बात कर रहे थे. कई फिल्म स्टार्स टीम इंडिया को सपोर्ट करने दुबई भी पहुंचे थे जहां ये मैच खेला गया. इस बीच एक ऐसा चेहरा दिख गया जिसपर लोगों की नज़रें टिक गईं.Also Read - Priyanka Chopra की ये बहन है बेहद बोल्ड, हुस्न के मामले में छोड़ती हैं बहनों को पीछे, देखें Hot Pics

दरअसल जब भारतीय क्रिकेट टीम को शुरुआती झटका लगा तब ऋषभ पंत (Rishabh Pant) क्रीज़ पर खड़े होकर पाकिस्तानी बॉलर्स का सामना कर रहे थे. ऋषभ पंत की बैटिंग आते ही लोगों की नज़रें पड़ी स्टैंड में खड़ी उर्वशी रौतेला (Urvashi Rautela) पर. बस इसी के बाद से सोशल मीडिया पर दोनों की दोबारा बढ़ती हुई नज़दीकियों पर लोग सवाल पूछने लगे.

View this post on Instagram A post shared by URVASHI RAUTELA 🇮🇳Actor🇮🇳 (@urvashirautela)

उर्वशी रौतेला और ऋषभ पंत (Rishabh Pant-Urvashi Rautela) के डेटिंग के चर्चे लगातार हो रहे थे, बाद में उनकी ब्रेकअप की खबरें भी मीडिया में छाईं रहीं. रिपोर्ट्स के मुताबिक किसी पर्सनल वजह से ऋषभ पंत ने उर्वशी रौतेला को व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर दिया था. साथ ही एक्ट्रेस ने भी इस रिश्ते पर विराम लगा दिया था. मगर अब स्टेडियम में ऋषभ पंत के लिए चीयर करती हुई उर्वशी को देखकर लोग उनके रिश्ते पर सवाल उठा रहे हैं.

Urvashi Rautela after Rishabh Pant’s wicket 😌 – Give the Man of the Match to the cameraman already 😂!!!#INDvPAK pic.twitter.com/KubiLRQJiP — . (@chichusammu) October 24, 2021

Urvashi Rautela cheering after a four by Rishabh Pant. Kaafi wholesome. 😂 pic.twitter.com/xqaArgfveu — Chinmayee(😁) (@chinmayayy) October 24, 2021

भारत-पाकिस्तान की मैच में यूं तो कई सेलेब्स मौजूद थे मगर उर्वशी पर लोगों का ज़्यादा ध्यान रहा. उर्वशी रौतेला के स्टेडियम पहुंचने के बाद यह गॉसिप शुरू हो चुका है लेकिन आने वालों समय में सबको पता चल ही जाएगा कि आखिर माजरा क्या है.