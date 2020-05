Also Read - नीतू कपूर ने पति ऋषि कपूर का इलाज करने वाले डॉक्टरों का किया शुक्रिया, बोलीं- उन्होंने अपने फैमिली जैसे रखा ध्यान

View this post on Instagram

Throwback! Here’s a happy picture of late #RishiKapoor all smiles with @aishwaryaraibachchan_arb and #AkshayKhanna during the making of ‘Aa Ab Laut Chalein’. . . #rishikapoorji #throwback #goodtimes #aishwaryaraibachchan_arb #aishwaryabachchan #aishwaryaraibachchan #aishwaryaraiqueen #aishwaryarai #akshaykhanna #riprishikapoorji #restinpeace #oldisgold #goodolddays #foreverinourhearts #bollywoodactors #aaablautchalen #rajkapoor #potd #bollywoodmovie #bollywoodlegend #actor #entertainmentindustry #missyouforever #entertainment #filmydotcom #throwbackmonday #throwbackpic #pictureperfect