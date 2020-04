नई दिल्ली: हर इंसान को एक दिन मौत का मज़ा चखना है. अभी बॉलीवुड अभिनेता इरफ़ान खान के निधन का शोक गले से उतरा भी नहीं था कि ऋषि कपूर (Rishi Kapoor Death) के मौत की खबर आ गई. खराब तबीयत के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था लेकिन बीते रात मुंबई में उनका निधन हो गया. अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर यह जानकारी दी. अमिताभ ने ट्वीट करते हुए लिखा, “वो गया. ऋषि कपूर गए. अभी उनका निधन हुआ. मैं टूट गया हूं. कपूर फैमिली से रणधीर कपूर ने ऋषि के निधन की खबर को कंफर्म किया है. Also Read - ऋषि कपूर की मौत पर राजनेताओं ने जताया दुख, कहा- लोगों को आएगी आपकी याद

इस मौत ने पूरी दुनिया को सदमें में डाल दिया है. यहां देखिए कैसे कुछ हस्तियों ने किया है रिएक्ट: Also Read - Rishi Kapoor Death: नहीं रहे ऋषि कपूर, मुंबई के अस्पताल में ली अंतिम सांस

What will we be in 2020? People going from tragedy to tragedy, watching from enforced distance… mourning without the solace of human touch or company… Rest In Peace #RishiKapoor sir… have no more words …💔 @chintskap — TheRichaChadha (@RichaChadha) April 30, 2020

Reeling over one loss and plummeted into another.

I will remember you always for the encouragement and your smile.

Rest in Peace @chintskap #RishiKapoor Inna Lillahi wa inna ilayhi raji’un — Kubbra Sait (@KubbraSait) April 30, 2020

What a terrible week and year for the Indian film industry. News just coming in of the passing away of Rishi Kapoor. A day after Irrfan Khan passed away. Both were battling cancer. May god give strength to their families and friends.#RishiKapoor pic.twitter.com/lxs1eOHL91 — Sonu Nigam (@iSonu_Nigam) April 30, 2020

A genre of films has ended.

A school of acting gone. #RishiKapoor — Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) April 30, 2020

I can barely fathom this. Heartbroken beyond words.

Rest in Peace #RishiKapoor pic.twitter.com/0Uv2cegRpw — Kavita Seth (@kavitaseth) April 30, 2020

It seems like we’re in the midst of a nightmare…just heard the depressing news of #RishiKapoor ji passing away, it’s heartbreaking. He was a legend, a great co-star and a good friend of the family. My thoughts and prayers with his family 🙏🏻 — Akshay Kumar (@akshaykumar) April 30, 2020

What is going on!? Somebody please tell me the news of #RishiKapoor-ji’s passing is a hoax!? This cannot be happening. — VISHAL DADLANI (@VishalDadlani) April 30, 2020

Shocked to hear about the tragic demise of the legendary versatile actor #RishiKapoor. Another great loss for the film industry. One of my most favourite actor. My heartfelt condolences to his family, friends and admirers. Om Shanti 🙏 — Madhur Bhandarkar (@imbhandarkar) April 30, 2020

बता दें कि बॉलीवुड की दुनिया में अपनी पर्सनालिटी और अदाकारी के लिए मशहूर एक्टर इरफ़ान खान (Irrfan Khan) का बुधवार को मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में निधन हो गया. लंबे वक़्त से अपनी सेहत से लड़ रहे इरफ़ान ने बीते रोज़ इस दुनिया को अलविदा कह दिया. ये धक्का बहुत बड़ा है