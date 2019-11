मुंबई: दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर (rishi kapoor) ने दिवंगत दारा सिंह को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की और उनका वर्णन ‘सबसे विनम्र, दयालु और दुनिया के सबसे स्नेहपूर्ण इंसान’ के रूप में किया. मंगलवार की सुबह ऋषि कपूर ने ट्वीट किया, “हैप्पी बर्थडे दारा सिंह जी साहब. मुंबई में उन्हें ‘स्की हाय ली’ संग लाइव कुश्ती करते देखने और उनके साथ कुछ फिल्मों में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. वह इस धरती पर सबसे विनम्र, दयालु और स्नेहपूर्ण इंसान थे. उनके बारे में एक उक्ति थी – ‘अपने आपको दारा सिंह समझता है क्या?’ इस हस्ती को समर्पित एक शानदार श्रद्धांजलि.”

इस ट्वीट पर कमेंट करते हुए ऋषि कूपर के एक प्रशंसक ने उन चुनिंदा फिल्मों का नाम लिया जिसमें ऋषि और दारा ने साथ में काम किया है. उस शख्स ने लिखा, “मेरा नाम जोकर, अजूबा और घराना..मुझे याद है सर.”

Happy Birthday Dara ji Singh saheb. Had the pleasure of seeing him wrestle “Sky Hi Lee “live in Mumbai and work in couple of films. The most humblest,kind and affectionate man on planet Earth.A phrase was coined- “Apne aap ko Dara Singh samajhta hai?”What a tribute to the legend! pic.twitter.com/HGOihtOknI

— Rishi Kapoor (@chintskap) November 19, 2019