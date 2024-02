Hindi Entertainment Hindi

Rituraj Singh Death Arshad Warsi Manoj Bajpayee Rupali Ganguly Share Emotional Post

Rituraj Singh Death: ऋतुराज सिंह के निधन पर 'अनुपमा' हुईं इमोशनल, इन सितारों ने दी श्रद्धांजलि

RituRaj Singh Died Actor Mourn: ऋतुराज सिंह का 59 वर्ष की आयु में कार्डियक अरेस्ट के कारण सोमवार रात निधन हो गया है, ऐसे में कई सारे सितारों ने एक्टर की मौत पर शोक जताया है.

Rituraj Singh Death: बॉलीवुड और टीवी पर काम करने वाले मशहूर एक्टर ऋतुराज सिंह (Rituraj Singh) अब हमारे बीच नहीं रहे और उन्होंने 59 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है. 59 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट के कारण एक्टर को जान गवानी पड़ी है.आपको बता दें ऋतुराज सिंह ने कई सारे बड़े सितारों के संग काम किया है और अपनी एक्टिंग से वो हर बार लोगों का दिल जीत चुके हैं. टीवी से लेकर फिल्मों तक उनके काम ने हर बार लोगों को दिलो में उतरा है. ऐसे में अब ऋतुराज (Rituraj Singh Death) के जानें के बाद उनके कई सारे को-स्टार उन्हें याद कर रहे हैं और उन्हें अपनी तरीके से श्रद्धांजलि दे रहे हैं.

अनुपमा ने कहा आप मेरे शिक्षक थे

अनुपमा फेम एक्ट्रेस ने ऋतुराज सिंह को सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके याद किया है. हाल ही में ऋतुराज सिंह टीवी सीरियल अनुपमा का हिस्सा बने. अनुपमा में ऋतुराज सिंह, रूपाली गांगुली के बॉस के किरदार में नजर आए. ऐसे में रुपाली ने लिखा है ‘डियर ऋतुराज सर आपके साथ स्क्रीन शेयर करना एक सम्मान की बात थी, एक उत्साही छात्र की तरह, जो कई अन्य लोगों को पढ़ाने वाले शिक्षक से अपना पसंदीदा विषय सीख रहा है. मैं बहुत खुश था… आपने कहा था कि आपने मेरा काम देखा है और फिर भी मैं आपको साबित करनी चाहती थी कि मैं बगल में खड़े होकर फ्रेम में अपनी जगह बना सकता हूं टेलीविजन के दिग्गजों में से एक, जिन्हें मैंने बड़े होते हुए देखा था… हमारे दृश्यों के बाद आपकी सर्वज्ञ मुस्कान और आपके प्रोत्साहन के शब्द मेरे लिए एक रिपोर्ट कार्ड की तरह थे… मैं आपके दयालु शब्दों से रोमांचित थी… लेकिन सीखने के लिए और भी बहुत कुछ था सर ….ये तस्वीरें मैंने आपकी तब ली थीं जब आपने शेफ कैप पहनी थी… मैं इसे आपको भेजने में देर कर दी… मैंने कभी नहीं सोचा था कि इन्हें यहां स्मृति के रूप में रखा जाएगा…आपकी जीवन कहानियाँ, विचित्र हास्यबोध, विश्व सिनेमा के बारे में अपार ज्ञान और आपकी प्रतिभा को हमेशा याद किया जाएगा. मेरी अनुपमा के लिए यशपाल सर बनने के लिए धन्यवाद..उन शब्दों के लिए धन्यवाद जिन्होंने अमिट छाप छोड़ी

View this post on Instagram A post shared by Rups (@rupaliganguly)

मेरी पहली फिल्म का था हिस्सा- अरशद वारसी

ऋतुराज सिंह के निधन पर अरशद वारसी ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया। श्रद्धांजलि देते हुए एक्टर ने कहा, “मैं ये बात जानकर बेहद दुखी हूं. हम एक बी बिल्डिंग में रहते थे, प्रोड्यूसर के तौर पर वो मेरी पहली फिल्म का हिस्सा थे. एक अच्छा दोस्त और शानदार एक्टर को खो दिया…तुम्हारी याद आएगी भाई…।”

I am so saddened to know that Ritu Raj passed away. We lived in the same building, he was a part of my first film as a producer. Lost a friend and a great actor… will miss you brother… — Arshad Warsi (@ArshadWarsi) February 20, 2024

ये सच नहीं हो सकता है-मनोज बाजपेयी

अभिनेता मनोज बाजपेयी ने लिखा, “यह सच कैसे हो सकता है? सुबह-सुबह यह खबर सुनकर स्तब्ध हूं! आपकी आत्मा को शांति मिले ऋतुराज मेरे दोस्त! ॐ शांति।”

How can this be true Ritz? Why? Such a devastating news to wake up to ! Rest in peace Rituraj my friend! ॐ शान्ति 🙏 — manoj bajpayee (@BajpayeeManoj) February 20, 2024

मेरे पास अब बस यादें- हंसल मेहता

निर्देशक हंसल मेहता ने लिखा, “ऋतुराज!!!! इस खबर पर विश्वास नहीं हो रहा है! मैंने उन्हें के स्ट्रीट पाली हिल नामक एक डेली सोप में निर्देशित किया था, जिसके बाद हम अच्छे दोस्त बन गए थे. हमारी दोस्ती को काफी समय हो गया था. मेरे पास अब केवल मधुर यादें हैं, आप अचानक और बहुत जल्दी चले गए’.

Rituraj!!!! Can’t believe this! I directed him briefly in a daily soap called K Street Pali Hill but in the process we became good friends. Been a while since we hung out but I have such fond memories. Untapped actor and a warm human. Gone suddenly and too early. pic.twitter.com/53A2SJ4At4 — Hansal Mehta (@mehtahansal) February 20, 2024

आपके संग काम करना कमाल का था- वरुण धवन

वरुण धवन ने अभिनेता के लिए एक नोट के साथ तस्वीर भी साझा की है और लिखा है ‘”ऋतुराज! सर आपके साथ काम करने का अनुभव बेहद कमाल का था और उनसे खभी कुछ महीने पहले ही मुलाकात हुई थी बैबी जॉन के सट पर ओम शांति’.

कई सितारों ने ऋतुराज को किया याद

ऋतुराज सिंह के निधन से एक्टर सोनू सूद भी शोक व्यक्त किया है.इसके साथ ही द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने भी ऋतुराज सिंह को श्रद्धांजलि दी है. इसके साथ ही कविता कौशिक जैसे अन्य सेलेब्स ने भी ऋतुराज की मौत पर शोक व्यक्त किया.