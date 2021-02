Comedy Adda: मशहूर आरजे नावेद (RJ Naved) अब नए अंदाज़ में हंसाने आ रहे हैं. आरजे नावेद अब ‘कॉमेडी अड्डा’ नाम के टीवी शो में नज़र आयेंगे. ये शो स्टार प्लस (Star Plus) पर हर रविवार को प्रसारित होगा. ये शो 6 एपिसोड का होगा. इस शो में रणवीर सिंह, भुवन बाम, हरभजन सिंह, नुसरत भरुचा जैसी हस्तियां शो का हिस्सा बनेंगी. शो का प्रसारण रविवार रात 10.30 बजे से शुरू होगा. ‘कॉमेडी अड्डा’ (Comedy Adda) नामक एक नया टेलीविजन शो पेश किया जा रहा है. टीवी चैनल स्टार प्लस के साथ मिलकर तैयार किये इस शो के जरिए अधिक से अधिक दर्शकों तक पहुंचने का लक्ष्य है. Also Read - 12 Years of Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: 12 जनवरी को शो के हुए 12 साल, 3300 एपिसोड का छुआ आंकड़ा

इस शो को 'मिर्ची मुर्गा' (Mirchi Murgi) से मशहूर भारत के पसंदीदा प्रैंक्स्टर और कॉमेडियन आरजे नावेद होस्ट करेंगे. शो में रणवीर सिंह, भुवन बाम, हरभजन सिंह, नुशरत भरूचा, अपारशक्ति खुराना, विजय वर्मा, निधि सिंह और सुमित व्यास जैसी कई प्रसिद्ध भारतीय हस्तियां शामिल होंगी, जो आरजे नावेद के प्रैंक्स और अजीबो-गरीब लेकिन मजेदार बातों का सामना करेंगे. हर एपिसोड में 'स्टैंड-अप ओरिजनल्स' नामक एक विशेष सेगमेंट भी होगा, जिसमें देश के सबसे लोकप्रिय कॉमेडियन्स शामिल होंगे. यह एक तरह से टीवी पर स्टैंड-अप कॉमेडी का नया अवतार होगा.

शो के लॉन्च पर बात करते हुए शुवादीप बैनर्जी, वीपी-मार्केटिंग सर्विसेस, आईटीसी लिमिटेड ने कहा कि "बिंगो! में हमारा ध्यान इस बात पर होता है कि उपभोक्ताओं जीवन में मस्ती को बरकरार रखा जाए. हमें उम्मीद है कि बिंगो! कॉमेडी अड्डा के साथ दर्शक मजेदार और एंटरटेनिंग कॉन्टेन्ट का आनंद लेंगे.

इस दिलचस्प और खास तौर से क्यूरेट किए गए शो को देखने के बाद दर्शक इसे और ज्यादा देखना चाहेंगे. ठीक वैसे ही जैसे अपने फेवरेट बिंगो! स्नैक्स खाने के बाद वे और खाने की चाहत रखते हैं.” 7 फरवरी को इस शो का प्रीमियर होगा और 6 सप्ताह तक हर रविवार रात 10.30 बजे स्टार प्लस, स्टार मूवीज, स्टार भारत और स्टार वल्र्ड समेत कई चैनलों पर इसे देखा जा सकता है.