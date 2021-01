नई दिल्ली: फिल्‍म ‘शहीदे-ए-आजम’ से बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखने वाले अभिनेता सोनू सूद (Sonu Sood) कोरोना काल में गरीबों के ‘मसीहा’ बनकर सामने आए हैं. लॉकडाउन से लेकर आज तक सोनू गरीब प्रवासी मज़दूरों और अन्य मजबूर लोगों की जमकर मदद कर रहे हैं. लोगों सोनू (Sonu Sood) की दरियादिली की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कुछ अपने बच्चों का नाम सोनू रख रहे हैं तो कुछ अपने घर और दुकान का नाम सोनू सूद के नाम पर रख रहे हैं. यही नहीं हाल ही में उनका एक मंदिर बनने की खबर भी सामने आई है. मगर अब उनके चाहने वालों ने एक ऐसा काम किया है जिसे देखकर एक्टर काफी भावुक हो गए हैं. Also Read - सोनू सूद को मिला भगवान का दर्जा, एक्टर का मंदिर बनाकर इस राज्य के लोग कर रहे हैं पूजा

दरअसल सोनू के होमटाउन पंजाब स्थित मोगा में उनकी स्वर्गीय मां प्रो. सरोज सूद के नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया है. इस खबर को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए सोनू काफी इमोशनल हो गए और उन्होंने एक प्यारा सा नोट साझा किया है.

This is… and this will be..

My Biggest Achievement Till Date.

A road in Moga on my mother’s name :

“Prof. Saroj Sood Road”

My actual road to success 🙏

Miss u maa. pic.twitter.com/KiHtfeUK28

— sonu sood (@SonuSood) December 31, 2020