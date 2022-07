Rocketry The Nambi Effect Review In Hindi: रॉकेट्री: द नांबी इफेक्ट (Rocketry The Nambi Effect) आर माधवन की डायरेक्शन में बनी एक साइंस फिक्शन फिल्म है. इसमें इसरो के साइंटिस्ट नांबी नारायण की कहानी दिखाई गई है कि कैसे देश के बेहतरीन वैज्ञानिक होते हुए भी उन पर देशद्रोह का आरोप लग जाता है.ये एक साइंटिफिक फिल्म है तो दर्शकों के मन में ये सवाल उठना वाजिब है कि क्या इसे आम दर्शक समझ पाएंगे या फिल्म देखना रॉकेट साइंस साबित होगा, लेकिन यकीन मानें ये फिल्म आपक पल भर के लिए भी बोर नहीं होने देगी. आर माधवन ने इस फिल्म को जितने अच्छे से डायरेक्ट किया है, यहां उनकी डायरेक्शन की दाद देनी पड़ेगी. लेकिन क्या ये फिल्म दर्शकों के दिल में उतर पाएगी या नहीं, आइए जानते हैं इस रिव्यू में.Also Read - koffee with karan: करण जौहर ने कपिल शर्मा से पूछा ऐसा पर्सनल सवाल, कॉमेडियन की बोलती हो गई बंद और...

फिल्म की कहानी?

फिल्म की इसरो के साइंटिस्ट नांबी नारायण की है, ये एक सच्ची कहानी है. फिल्म नांबी नारायण पर लगे दाग से शुरू होती है और ये आपको फ्लैशबैक में ले जाती है, जहां नांबी नारायण ने विक्रम साराभाई और एपीजे अब्दुल कलाम के साथ मिलकर एक नए सफर की शुरुआत की थी. जहां इसरो में साइंटिस्ट सॉलिड इंजन पर काम कर रहे थे, वहीं नांबी स्कॉलरशिप लेकर लिक्वड पर काम करने निकल पड़ते हैं. इस फिल्म की सबसे खास बात ये है कि निर्देशक कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे है. फिल्म में नंबी नारायणन से जुड़ छोटी से छोटी बातों को ध्यान में रखा गया हैं. नांबी नारायण स्कॉलरशिप लेकर लिक्वड पर काम करने निकल पड़ते हैं। वो अपने तीन साल के कोर्स को 10 महीने के अंदर पूरा कर दिखाते हैं। उन्हें नासा में नौकरी मिलती है। इंडिया में जहां वो पांच साल में कमाते वहीं नासा में वो एक महीने में कमा सकते थे लेकिन देशप्रेम उन्हें वापस इंडिया ले आता है. हालांकि उसी दौरान उनपर कुछ ऐसे आरोप लगते हैं जिनसे उनकी जिंदगी तबाह हो जाती है. ऐसे में अब वो अपनी सच की लड़ाई जीत सकते हैं.

बांध कर रखती है फिल्म

फिल्म आपको पूरी तरह से बांध कर रखती है र सेकेंड हाफ ऐसा है कि आप इमोशनल हुए बिना नहीं रह पाएंगे. आर माधवन ने नांबी नारायण का जवानी से लेकर बुढ़ापे तक का जो कैरेक्टर पकड़ा है, उसमें आपको असली नांबी नारायण ही नजर आएंगे. फिल्म की कहानी असली है, सबके सामने है फिर भी स्पॉएलर नहीं दिए जा सकते, आप इसे थियेटर में जाकर ही देखें तो आप फिल्म को महसूस कर पाएंगे. बिना किसी तेल मसाला के ये बायोपिक बहुत ही शुद्ध तरीके से पेश की गई है. इसमें आपको किंग खान यानी की शाहरुख खान को भी देखेंगे और शाहरुख खान विशेष भूमिका में अपनी छाप छोड़ते हैं. इसके अलावा, नंबी की पत्नी के रूप में सिमरन, उन्नी के रूप में सैम मोहन, साराभाई के रूप में रजित कपूर, कलाम के रूप में गुलशन ग्रोवर आदि ने भी अच्छा सहयोग दिया है. सिरसा रे का कैमरा भारत सहित अमेरिका, रूस, स्कॉटलैंड, फ्रांस की खूबसूरती के साथ-साथ स्पेस इंजन की भव्यता दर्शाने में कामयाब रहा है. बैकग्राउंड म्यूजिक और गाने कहानी के अनुरूप हैं. इसलिए, कुल मिलाकर नंबी नारायणन जैसे महान वैज्ञानिक की उतार-चढ़ाव भरी जिंदगी से परिचित कराती ये फिल्म देखी जानी चाहिए.

क्यों देखें फिल्म-

कुल मिलाकर आपको ये फिल्म एक बार तो जरूर देखनी चाहिए, हमारे देश में ऐसे भी वैज्ञानिक हैं जिन्होंने देश के लिए गौरवान्वित करने वाला काम किया और फिर उनके साथ ऐसा सलूक. इस फिल्म को देखने के बाद हो सकता है कि आपको नांबी के बारे में पढ़ने की और इच्छा जाग जाए. हम इस फिल्म को 5 में से 4 स्टार देते हैं.

Movie Review- रॉकेट्री: द नांबी इफेक्ट

कलाकार- आर माधवन , सिमरन , रजित कपूर , सैम मोहन और शाहरुख खान

लेखक- आर माधवन

निर्देशक- आर माधवन

निर्माता- सरिता माधवन , आर माधवन , वर्गीज मूलन और विजय मूलन

रिलीज डेट- 1 जुलाई

रेटिंग- 4/5