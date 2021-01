Legal Notice to Yash on smoking scene in KGF Chapter 2 Teaser: साउथ सुपरस्टार रॉकिंग स्टार यश (Rocking Star Yash) इन दिनों अपनी आगामी फिल्म केजीएफ 2 (KGF Chapter 2) की वजह से लगातार सुर्ख़ियों में हैं. केजीएफ के पहले पार्ट की कामयाबी के बाद मेकर्स ने अब इसके दुसरे चैप्टर (KGF 2) का टीज़र रिलीज किया है. इस टीज़र वीडियो के आते ही हर तरफ सनसनी मच गई. यश (Yash) के ‘रॉकी भाई’ वाले किरदार को लोगों ने बेपनाह मोहब्बत दी और जिसकी वजह से फिल्म के टीज़र ने एक नया रिकॉर्ड बना लिया. मगर अब केजीएफ 2 (KGF 2) एक अलग वजह से चर्चा में है. बीते दिनों एक सीन की वजह से फिल्म मुसीबत में पड़ गई. Also Read - KGF 2: रवीना टंडन और संजय दत्त का होगा दमदार रोल, टीजर पर फैन्स ने लुटाया प्यार तो 'रमीका' और 'अधीरा' का आया रिएक्शन

दरअसल फिल्म के टीजर में यश पर फिल्माए गए स्मोकिंग सीन को देखने के बाद कर्नाटक हेल्थ डिपार्टमेंट ने अभिनेता के खिलाफ शो कॉज नोटिस जारी किया. हाल में रिलीज हुए टीजर में यश मशीन गन चलाते नजर आ रहे थे. इसके साथ ही उनके मुंह में सिगरेट भी नजर आ रही है. इसी स्मोकिंग सीन को लेकर एक्टर यश को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. Also Read - KGF 2: Srinidhi Shetty की तस्वीरें देखकर Yash भी हुए बेकाबू, बिकिनी में गिराती हैं बिजलियां

नोटिस में कहा गया है कि स्मोकिंग सीन में जब यश केमुंह में सिगरेट है उस वक़्त डिसप्ले पर सिगरेट व धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है जैसी चेतावनी नहीं फ़्लैश की गई है. यहां तक की इस टीजर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने की भी अपील की गई है. बता दें कि प्रशांत नील के निर्देशन में बन रही ये फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज होगी.