When Nargis Fakhri was asked to sleep with directors or to go Nude: इम्तियाज अली (Imtiaz Ali) की फिल्म रॉकस्टार (Rockstar) से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली नरगिस फाखरी (Nargis Fakhri) इन दिनों फिल्मों से बहुत दूर हैं और वैसे भी उनका फिल्मी करियर कुछ खास नहीं चला है. ऐसे में नरगिस फाखरी (Nargis Fakhri) ने बीते साल अपने करियर के बुरे दिनों को याद किया था और इंटरव्यू में कई सारे बातें बताई थी, जिसे सुनकर फैंस के होश उड़ गए थे.

नरगिस फाखरी (Nargis Fakhri) ने पूर्व एडल्ट स्टार ब्रिटनी डी ला मोरा (Brittni De La Mora) के साथ बातचीत में अपनी लिप सर्जरी से लेकर कास्टिंग काउच का सामना करने को लेकर अपना दर्द बयां किया था. एक्ट्रेस ने कहा था कि वह डायरेक्टर के साथ नहीं सोई इसलिए कई प्रोजेक्ट्स से उन्हें निकाल दिया गया था.

नरगिस (Nargis Fakhri) ने कहा था, 'मैं किसी भी चीज की भूखी नहीं हूं, मुझे फेमस होने की भूख नहीं है जिसके लिए मैं एडल्ट पोज दूं या फिर निर्देशक के साथ सोऊं. मैंने कई मौके खो दिए क्योंकि मैंने कुछ चीजें नहीं की थी, मैं वहां टिके रहने की कोशिश कर रही हूम जहां मेरे हाई स्टैंडर्ड हैं. काफी बुरा लगता है क्योंकि कई बार मुझे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, मुझे इससे दुख हुआ लेकिन मैं खुद स कहती रही कि जो लोग अपने मुल्यों पर टिकेंगे वहीं जीतेंगे.'

बता दें कि नरगिस (Nargis Fakhri) इन दिनों सिल्वर स्क्रीन से दूर बॉयफ्रेंड जस्टिन सैंटोस के साथ टाइम स्पेंड कर रही हैं. नरगिस ब्लॉग बनाती रहती हैं और अपने मेकअप वीडियोज शेयर करती रहती हैं. इसके अलावा वह जस्टिन के साथ वेकेशन पर जाती रहती हैं और फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं.