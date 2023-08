RARKPK: 100 करोड़ के क्लब में शामिल हुई 'रॉकी और रानी', करण जौहर हुए गदगद

Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani Worldwide Collection: ‘रॉकी और रानी की प्रेम कहानी’ ऐसे वक्त में बॉक्स ऑफिस पर जलवा काट रही है, जब हॉलीवुड से आई ‘ओपेनहाइमर’ के हर ओर चर्चे हैं. ‘ओपेनहाइमर’ और बार्की की आंधी के बीच ‘रॉकी और रानी की प्रेम कहानी’ की कमाई ने निर्माताओं की उम्मीद को पार कर दिया है. बता दें कि ‘रॉकी और रानी की प्रेम कहानी’ ने बॉक्स ऑफिस पर भारत में चार दिन के अंदर 52.92 करोड़ की कमाई कर ली है. फिल्म के साथ करण जौहर ने इंडस्ट्री में निर्दशक के तौर पर 25 साल पूरे कर लिए हैं और इसके साथ ही फिल्म ने सफलता के नए आयाम लिखे हैं और करण जौहर इसकी सफलता से बेहद भावुक नजर आ रहे हैं. इससे पहले आलिया ने भी फिल्म को मिल रहे प्यार के लिए दर्शकों को खासा अंदाज में शुक्रिया कहा था.

28 जुलाई को रिलीज हुई इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है. फिल्म के 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने पर करण ने खुशी जताई है, उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, “रॉकी, रानी और हमारी कहानी के लिए दुनिया भर से अपना प्यार देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद.