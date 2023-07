RRKPK: शबाना आज़मी के साथ धर्मेंद का लिप लॉक! Kiss ने सोशल मीडिया पर मचाया हंगामा

Rocky Aur Rani Ki Prem Kahaani: रणवीर सिंह और आलिया भट्ट स्टारर फिल्म ‘रॉकी और रानी की प्रेम कहानी’ इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है. इस फिल्म से बॉक्स ऑफिस को और साथ ही करण जौहर को कई सारी उम्मीदें हैं. ऐसे में इसी बीच फिल्म से जुड़े कुछ सीन को लेकर जमकर बावल हो रहा है औऱ ये सीन लीड एक्टर रणवीर सिंह और आलिया का नहीं है बल्कि धर्मेंद्र और शबाना आज़मी का है. दरअसल धर्मेंद्र और शबाना आजमी के बीच एक इंटीमेट सीन काफी चर्चा में है. ऐसे में आइए जानते हैं क्या है वो सीन और फैंस क्यों हो रहे हैं हैरान.

धर्मेंद्र ने रॉकी के दादा की भूमिका निभाई, वहीं शबाना आज़मी ने आलिया यानि रानी की दादी की भूमिका निभाई है. फिल्म के एक सीन में जब धर्मेंद्र और शबाना आजमी आमने-सामने आते हैं, तो लकवा से पीड़ित धर्मेंद्र अपने पुराने प्यार को चूमने के लिए अपनी कुर्सी से उठते हैं. इसके बाद धर्मेंद्र और शबाना के बीच ये सीन होका है, जिसे देखकर दर्शक भी हैरान हो गए हैं. औऱ सोशल मीडिया पर इसे लेकर कई तरह की बातें चल रही हैं.

अगर फिल्म के कहानी की बात करें तो ये कुछ यूं ही डिमांड करती हैं दरअसल फिल्म में 87 साल की उम्र में धर्मेंद्र फिल्म में रणवीर के दादा का रोल निभा रहे हैं। वहीं जया बच्चन एक्टर की वाइफ के किरदार में है लेकिन दोनों एक ही घर में अजनबी की तरह रहते हैं क्योंकि शादी के सालों बाद भी धर्मेंद्र शबाना आजमी से प्यार करते हैं. ऐसे में जब रणवीर सिंह उन दोनों को मिलवाते हैं तो ये भावनाएं अपने आप ही पर्दे पर सामने आ जाती हैं.