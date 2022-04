Happy Birthday Bollywood Actress Rohini Hattangadi: बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्रियों में शामिल रोहिणी हट्टंगड़ी (Rohini Hattangadi) किसी परिचय की मोहताज नहीं है. अक्सर आपने मेल कलाकारों को महिलाओं का किरदार निभाते देखा होगा, लेकिन बहुत ही कम एक्ट्रेसेस है जिन्होंने बड़े पर्दे पर पुरुषों का किरदार निभाया. अभिनेत्री रोहिणी हट्टंगड़ी (Rohini Hattangadi Birthday) उन्ही चुनिंदा कलाकारों में से एक हैं. 11 अप्रैल, 1955 को महाराष्ट्र के पुणें में जन्मी एक्ट्रेस रोहिणी हट्टंगड़ी (Rohini Hattangadi Film) आज अपना जन्मदिन मना रही हैं. हाल ही में विद्या बालन (Vidya balan) की फिल्म ‘जलसा’ ने नजर आई रोहिणी ने उम्र के इस पड़ाव पर भी अभी रिटायरमेंट नहीं लिया है.Also Read - Video: बेबी के आने के बाद कितनी बदल गई है हर्ष लिम्बाचिया और भारती सिंह की जिंदगी, जानिए उन्होंने क्या कहा?

बहुत कम लोग जानते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर काम करने वाली रोहिणी हट्टंगड़ी भारत की पहली अभिनेत्री हैं. महज 27 साल की उम्र में 74 साल की कस्तूरबा गांधी का किरदार निभाकर रोहिणी ने साबित कर दिया था कि एक्टिंग की दुनिया में वो कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं. बॉलीवुड फिल्मों में कई किरदार निभाने वालीं रोहिणी को जन्मदिन के मौके पर फिल्म इंडस्ट्री और फैंस से ढेरों बधाई संदेश मिल रहे हैं. उन्होंने हिंदी फिल्मों के अलावा कई और भाषाओं में फिल्में कीं. उन्होंने अपने फिल्मी करियर में कई अलग-अलग रोल निभाए. Also Read - Disha Patani ने अपनी ड्रेस से फिर सोशल मीडिया पर काटा बवाल, टाइगर की बहन कृष्णा श्रॉफ ने दिया ऐसा रिएक्शन

Birthday wishes to ROHINI HATTANGADI.

Eminent theatre/film actress born in Pune, graduate from NSD & has featured in 80+ films.

Seen here with Anupam Kher in Saraansh & after winning the BAFTA award for Gandhi, with Ben Kingsley, Richard Attenborough. pic.twitter.com/9h5FBtgIxQ

— Film History Pics (@FilmHistoryPic) April 11, 2020