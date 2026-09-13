'TV इंडस्ट्री डस्टबिन मीडियम है...' 57 साल के इस मशूहर एक्टर का विवादित बयान, जानें क्यों कही यह बात

Rohit Roy Says Television Is A Dustbin Medium: एक्टर रोहित रॉय ने अपने करियर की शुरुआत टेलीविज़न से की थी और ‘स्वाभिमान’ और ‘देश में निकला होगा चांद’ जैसे शो से उन्हें पहचान मिली और उन्होंने ‘फैशन’, ‘शूटआउट एट लोखंडवाला’ जैसी फिल्मों में भी काम किया है. दोनों ही माध्यमों में काम करने के बाद, हाल ही में एक्टर ने टीवी को ‘डस्टबिन मीडियम’ कहा और कहा कि फिल्में ‘आने वाली पीढ़ियों’ के लिए होती हैं. वहीं अब एक पॉडकास्ट में शामिल होने के दौरान, एक्टर ने टेलीविज़न को “डस्टबिन मीडियम” कहा है.
‘रोनित का भाई होना ही उनकी सबसे बड़ी पहचान है’
अब एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्जी ने उन्हें तीखा जवाब दिया है उन्होंने कहा ‘रोनित का भाई होना ही उनकी सबसे बड़ी पहचान है. रोनित ने टीवी से ही लोकप्रियता हासिल की. मुझे लगता है कि यही उनकी सबसे बड़ी पहचान है. मुझे तो यह भी नहीं पता कि रोहित का अपना योगदान कितना बड़ा रहा है. रोनित के बयान पर सवाल उठाते हुए कहा, ‘अगर टीवी इतना ही बुरा था, तो उन्होंने इतने सालों तक इसका हिस्सा बनने का फैसला क्यों किया? अब वह उसी मीडियम को डस्टबिन कह रहे हैं.’
टीवी Vs सिनेमा पर रोहित रॉय
किंडल कास्ट YouTube चैनल पर रोहित से पूछा गया कि क्या टीवी इंडस्ट्री ज़्यादा प्रोफेशनल हो गई है, लेकिन अब इसमें काम के प्रति पहले जैसा लगाव नहीं रहा रोहित ने कहा ‘मुझसे यह सवाल कई बार पूछा गया है और कभी-कभी मुझे लगता है कि मुझे एहसान-फ़रामोश नहीं लगना चाहिए. लेकिन, टेलीविज़न एक ‘डस्टबिन मीडियम’ है. आप इसे आज देखते हैं, तो यह कल के अख़बार जैसा होता है. अगले दिन आप इसे भूल जाते हैं. इसलिए, दुर्भाग्य से भारत में, जिस तरह का और जितना ज़्यादा कंटेंट बनाया जा रहा है, उसमें क्रिएटिविटी न के बराबर है. रोहित ने कहा कि ‘स्वाभिमान’ के उलट, ऐसे कई शो हैं जिनमें उन्होंने काम किया है और जिन्हें लोग भूल जाते हैं.
टीवी एक्टर्स को फ़िल्म एक्टर्स से कमतर समझा जाता है
जब बॉलीवुड में ‘कास्ट सिस्टम’ (जाति-व्यवस्था) के बारे में पूछा गया, जिसके तहत टीवी एक्टर्स को फ़िल्म एक्टर्स से कमतर समझा जाता है, तो रोहित ने इसका बचाव किया. सच कहूं तो, टेलीविज़न एक्टर्स में वो अंदाज़ या तौर-तरीका नहीं होता जो फ़िल्म एक्टर्स में होता है. आप किसी फ़िल्म एक्टर को पब्लिक में देखते हैं, जिस अंदाज़ में वे बाहर आते हैं, खासकर अगर वे स्टार हों. बेशक, हर कोई दिखावा करता है. लेकिन वो दिखावा ग्रेसफ़ुल, गरिमापूर्ण, स्टाइलिश और कूल होता है. टेलीविज़न एक्टर्स की भीड़ को देखिए और उनके बर्ताव पर गौर कीजिए. आपको जवाब मिल जाएगा. आपको एक खास तरह की गरिमा और सलीके से पेश आना होता है.आप शोर-शराबा नहीं कर सकते या बेवकूफ़ी भरी बातें नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता होता है कि पैपराज़ी (paparazzi) वहां मौजूद हैं और उनके कपड़ों पर भी ध्यान दीजिए’.
सिनेमा आने वाली पीढ़ियों के लिए होता है
बिना किसी का नाम लिए, रोहित ने कहा कि एक टीवी स्टार है जो अक्सर बहुत कम कपड़े पहने हुए दिखता है. जब होस्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि उन्होंने ‘इस ऊंच-नीच को मन में बिठा लिया है’, तो उन्होंने जवाब दिया कि ‘सिनेमा आने वाली पीढ़ियों के लिए होता है’ और फिर से कहा कि टीवी एक ‘कूड़ेदान जैसा माध्यम’ है उन्होंने दोनों माध्यमों की तुलना भारत के लिए क्रिकेट खेलने और रणजी ट्रॉफी खेलने से की थी.
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