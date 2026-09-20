Golmaal 5 Release Date: अजय देवगन और अक्षय कुमार की फ़िल्म 'गोलमाल 5' का पोस्टर जारी, जानें कब आएगी फिल्म

Golmaal 5 Release Date: कई महीनों की अटकलों के बाद, रोहित शेट्टी ने आधिकारिक तौर पर कन्फर्म किया है कि ‘गोलमाल 5’ पर काम चल रहा है और उन्होंने 19 सितंबर को एक मोशन पोस्टर के साथ यह खबर शेयर की, जिसमें अजय देवगन, अरशद वारसी, तुषार कपूर और बाकी पुरानी कास्ट नज़र आई और फिल्म की रिलीज़ डेट भी तय कर दी गईयहाल ही में ‘खतरों के खिलाड़ी 15’ के होस्ट के तौर पर शूटिंग करने वाले फिल्ममेकर अब अपनी सबसे पसंदीदा फ्रेंचाइज़ी में से एक में वापसी करने जा रहे हैं. यह घोषणा सीरीज़ की चौथी फिल्म ‘गोलमाल अगेन’ के नौ साल बाद की गई है.
8 जनवरी 2027″ को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी
गोलमाल फ्रैंचाइज़ी अपनी पांचवीं फिल्म के साथ सिनेमाघरों में वापसी करने जा रही है. मेकर्स ने शनिवार को इस बहुप्रतीक्षित कॉमेडी फिल्म की रिलीज़ डेट की घोषणा की है. कुमार, अरशद वारसी, कुणाल खेमू, शरमन जोशी, श्रेयस तलपड़े और तुषार कपूर स्टारर यह फिल्म 8 जनवरी 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी. रोहित शेट्टी ने इंस्टाग्राम पर फिल्म का मोशन पोस्टर शेयर किया, जिसमें फ्रैंचाइज़ी की सिग्नेचर सीटी वाली धुन भी सुनाई दे रही है और फिल्म की घोषणा करते हुए उन्होंने लिखा, ‘हंसी, मज़ा, खुशी और परिवार… बस, और कुछ नहीं उन्होंने एक और पोस्ट में फिल्म की रिलीज़ डेट भी बताई और कन्फर्म किया कि फिल्म “8 जनवरी 2027” को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी.’
‘गोलमाल 5’ की शूटिंग 2026 में चल रही
‘गोलमाल 5’ की शूटिंग 2026 में चल रही है, जिसकी शुरुआत अप्रैल में ऊटी में पहले शेड्यूल के साथ हुई थी. मेकर्स ने प्रोडक्शन की शुरुआत एक वीडियो के साथ की, जिसमें फिल्म की कास्ट हिल स्टेशन पर घूमती हुई नज़र आई. खबरों के मुताबिक, अगस्त तक फिल्म के डायलॉग वाले हिस्से पूरे हो चुके थे. मेकर्स को अभी भी दो गानों की शूटिंग करनी थी, जिनमें टाइटल ट्रैक भी शामिल था.
View this post on Instagram
अक्षय कुमार ‘गोलमाल’ यूनिवर्स में डेब्यू कर रहे हैं
इस आने वाली फिल्म में फ्रैंचाइज़ी के कई जाने-पहचाने चेहरे एक साथ नज़र आएंगे. अजय देवगन ‘गोपाल’ के रोल में वापसी कर रहे हैं, जबकि अरशद वारसी, तुषार कपूर, कुणाल खेमू और श्रेयस तलपड़े क्रमशः ‘माधव’, ‘लकी’, ‘लक्ष्मण’ और सीरीज़ के अपने किरदारों को फिर से निभा रहे हैं. इस रीयूनियन के साथ ही शरमन जोशी लगभग दो दशक बाद इस फ़्रैंचाइज़ी में वापसी कर रहे हैं. बता दें वह पहली फ़िल्म ‘गोलमाल: फ़न अनलिमिटेड’ में लक्ष्मण के किरदार में नज़र आए थे. इस बीच, अक्षय कुमार ‘गोलमाल’ यूनिवर्स में डेब्यू कर रहे हैं. रोहित शेट्टी ने मार्च 2026 में एक्टर के जन्मदिन पर उन्हें कास्ट करने की पुष्टि की थी. खबरों के मुताबिक, अक्षय फिल्म में विलेन का किरदार निभा सकते हैं
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Entertainment Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें