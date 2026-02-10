Hindi Entertainment Hindi

Rohit Shetty Firing Case Accused Asaram Used To Supply Weapons To The Bishnoi Gang Was Working As Mechanic

Rohit Shetty Firing Case: मैकेनिक की आड़ में बिश्नोई गैंग के लिए हथियार सप्लाई करता था आरोपी आसाराम, 10 साल से...

Rohit Shetty Firing Case: रोहित शेट्टी फायरिंग मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच नए-नए खुलासे कर रही हैं. अब खबर है कि गैरेज मैकेनिक की आड़ में बिश्नोई गैंग को हथियार सप्लाई की गई थी. आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है.

Rohit Shetty Firing Case Accused Asaram used to supply weapons to the Bishnoi gang arrested

Rohit Shetty Firing Case: मशहूर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. खबर के मुताबिक क्राइम ब्रांच के हत्थे एक और आरोपी चढ़ा है. जिसका नाम आसाराम फासले है, जो पिछले 10 साल से वारजे क्षेत्र एक गैरेज में मेकेनिक का काम कर रहा था. जांच में सामने आया कि वो बिश्वोई गैंग से सदस्य शुभम लोनकर से बहुत प्रभावित था. शुभम ही बाबा सिद्दकी के मर्डर केस का मास्टरमाइंड था.

आसाराम ने शुभम से प्रभावित होकर और उसका इलाके में दबदबा देखकर बिश्वोई गैंग ज्वॉइन कर लिया था. तब से वो शुभम का खास गुर्गा बनकर काम करता था और उन्हें हथियार सप्लाई करता था. पुलिस के मुताबिक फासले ने उस ग्रुप के सदस्य सकट को हथियार सौंपे बाद में उसे सकट ने अज्ञात शूटरों को फायरिंग के लिए सौंपे. इसके बदले उसे कितने पैसे मिले इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है.

फायरिंग केस से खुली परतें

रोहित शेट्टी के घर के बाहर हुई फायरिंग को शुरुआत में एक डराने की कोशिश माना गया था, लेकिन जैसे ही पुलिस जांच में आगे बढ़ी तो एक के बाद एक केस की परतें खुलती गईं. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगाले, मामले का कनेक्शन सीधे बिश्नोई गैंग से जुड़ता चला गया. इसी जांच के दौरान आसाराम का नाम सामने आया और उसे हिरासत में लिया गया.

कैसे करता था हथियारों की सप्लाई?

पुलिस के अनुसार, आसाराम आरोपी मैकेनिक का काम दिखाकर अलग-अलग इलाकों में बेरोकटोक आता-जाता था. इसी दौरान वो गैंग के शूटरों तक हथियार पहुंचाता था. पूछताछ में ये भी सामने आया है कि वो पहले भी गुप्त रूप से आपराधिक मामलों के लिए हथियार मुहैया करा चुका था.

पहले भी हुई हैं घटनाएं

बता दें, बाबा सिद्दकी का मर्डर, सलमान खान के घर और कपिल शर्मा के कैफे और रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग से पूरी इंडस्ट्री दहल गई थी. जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ने ली थी. हालांकि पुलिस अभी तक तक उस शूटर तक नहीं पहुंच पाई है जिसने इस घटना को अंजाम दिया था. पुलिस फासले के फोन की जांच कर रही है जिससे पता चल सके कि उसने किन- किन लोगों को कॉल किया था ताकि असली अपराधी तक पहुंचा जा सके.

बॉलीवुड सेलेब्स की सुरक्षा पर सवाल

इस फायरिंग केस के बाद एक बार फिर बॉलीवुड सेलेब्स की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं. इससे पहले भी कई सेलेब्स को बड़े गैंगस्टर गैंग्स की तरफ से धमकियां मिल चुकी हैं. ऐसे में रोहित शेट्टी जैसे बड़े डायरेक्टर के घर तक फायरिंग पहुंचना, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक अलर्ट सिग्नल माना जा रहा है.

(इनपुट एजेंसी)