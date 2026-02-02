Hindi Entertainment Hindi

Rohit Shetty House Firing Lawrence Bishnoi Gang Shubham Lonkar After Salman Friend Murder

कौन है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा शुभम लोनकर? रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग करने वाले मास्टरमाइंड ने ही किया था सलमान खान के 'दोस्त' का मर्डर

Gangster Shubham Lonkar: मुंबई में फिल्ममेकर रोहित शेट्टी के घर के बाहर हुई फायरिंग के मामले में जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं.

rohit shetty house firing lawrence bishnoi gang shubham lonkar after salman friend murder

Gangster Shubham Lonkar: फिल्ममेकर रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग मामले की धमक ने पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है. पुलिस के मुताबिक इस घटना को अंजाम देने वाले लॉरेंस बिश्वोई गैंग के जुड़े एक कथित गुर्गे शुभम लोनकर को हिलहाल फरार बताया जा रहा है. इंडस्ट्री में बिश्वोई गैंग द्वारा सेलेब्स को निशाना बनाने की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं. पहले सलमान खान, उनके जिगरी दोस्त बाबा सिद्दीकी का मर्डर फिर कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग और अब डायरेक्टर और प्रोड्यूसर रोहित शेट्टी के साथ हुई घटना से हर कोई हैरान है.

घटना का मास्टरमाइंड है शुभम लोनकर

मामले की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच कर रही है और इलाके की सारी सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है. क्राइम ब्रांच को मामले में कई सबूत भी मिले हैं, जिनके आधार पर क्राइम ब्रांच का कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का वांटेड गैंगस्टर शुभम लोनकर घटना का मास्टरमाइंड है और उसी ने घटना की जिम्मेदारी भी ली है.

फरार है शुभम लोनकर

मुंबई क्राइम ब्रांच ने मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए बताया कि रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग मामले में शुभम लोनकर का हाथ है और फिलहाल वह पुलिस की गिरफ्त से दूर है. आरोपी फरार है और उसे लगातार ढूंढने की कोशिश की जा रही है. लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गा शुभम लोनकर ने घटना की जिम्मेदारी भी ली थी और फायरिंग करने वाले आरोपियों को मदद भी मुहैया कराई थी. एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या में भी प्रारंभिक जांच में आरोपी शुभम लोनकर का नाम सामने आया था. फिलहाल मुंबई क्राइम ब्रांच ने रोहित शेट्टी का बयान दर्ज किया है और उनके घर के बाहर की सुरक्षा भी बढ़ा दी है.

क्या है मामला

घटना निर्देशक के जुहू इलाके में स्थित नौ मंजिला इमारत की पहली मंजिल पर घटी थी, जहां रात 12 बजे के आस-पास अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी. एक गोली इमारत में स्थित जिम के शीशे में लगी लेकिन गनीमत रही कि घटना में कोई घायल नहीं हुआ था. घटना की जांच पहले मुंबई पुलिस कर रही थी, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे मुंबई क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया. मुंबई क्राइम ब्रांच ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के लिए 12 टीमों का गठन किया है. घटना के बाद इलाके की सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है. फुटेज में आरोपियों को साफ देखा जा सकता है.

प्लीज़ मेरे घर कोई न आए

वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए रोहित शेट्टी ने खुद अपने करीबी लोगों को घर न आने के लिए कहा है. मीडिया रिपोर्ट की मानें तो डायरेक्टर के एक करीबी दोस्त ने बताया कि रोहित फिलहाल पुलिस के साथ सहयोग कर रहे हैं और अपना बयान दर्ज करा रहे हैं. अभी उन्होंने किसी को भी घर न आने के लिए कहा है.

(इनपुट एजेंसी)

Add India.com as a Preferred Source