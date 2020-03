नई दिल्ली: रोहित शेट्टी की फिल्म सूर्यवंशी का ट्रेलर लॉन्च हो गया है. 4 मिनट 15 सेकेंड के इस ट्रेलर में अक्षय कुमार, अजय देवगन और रणवीर सिंह जबरदस्त एक्शन रोल में नजर आ रहे हैं. इसके साथ ही फिल्म में कैटरीना कैफ का किरदार इस सभी किरदारों के आगे थोड़ा फीका नजर आ रहा है. फिल्म 24 मार्च 2020 को रिलीज होगी, लेकिन फिल्म के रिलीज होने से पहले ही रोहित शेट्टी विवादों में फंसते नजर आ रहे हैं.

Katrina kaif has started working from the age of 14 & She’s the biggest female superstar just because of her sheer hardwork & honesty towards her work!

No one have Right to say that tujhe kon dekhega, hum to sooryavanshi Katrina ke liye hi dkenge

SHAME ON YOU ROHIT SHETTY pic.twitter.com/tx0IKdfqcE

