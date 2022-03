Sushmita Sen Rohman Shawl Patch Up Again: पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन (Sushmita Sen) अक्सर अपनी पसर्नल लाइफ को लेकर खासी चर्चा में रहती हैं और इन दिनों एक्ट्रेस सिंगर मदरहुड में हैं, हालांकि उन्होंने कई बार रिश्ते में खुद को जोड़ा लेकिन हर बार वो फेल रही है. ऐसे में एक बार फिर से वो अपने रिश्ते को लेकर चर्चा में हैं. दरअसल सोशल मीडिया पर जो वीडियो सामने आया है, उसे देख लोग हैरानी में पड़ गए हैं. इस वीडियो में सुष्मिता सेन अपने एक्स बॉयफ्रेंड रोहमन शॉल (Rohman Shawl) के साथ नजर आ रही हैं और अब वीडियो वायरल होती है फैंस के मन में भी अजीबो सवाल उठने लगे हैं. (Sushmita Sen and Rohman Shawl Spotted) Also Read - कंगना रनौत का Lock Upp बना ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शो, 19 दिनों में मिले 100 मिलियन व्यूज़!

बता दें कि सुष्मिता सेन ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड रोहमन शॉल के साथ ब्रेकअप का ऐलान किया था, हालांकि उन्होंने कहा था कि वो आगे दोस्त बने रहेंगे. ऐसे में सुष्मिता अपने एक्स ब्वॉयफ्रेंड रोहमन शॉल के साथ स्पॉट की गईं और वीडियो में सुष्मिता सेन और रोहमन कार में बैठते हुए नजर आए. इस दौरान एक्ट्रेस को देखकर वहां भीड़ लग गई। रोहमन इस भीड़ से सुष्मिता सेन को बचाते नजर आए, गौर करने वाली बात ये थी कि दोनों ने मैचिंग आउटफिट्स पहने हुए थे. Also Read - Holi पार्टी में विक्की जैन और अंकिता लोखंडे के बीच हुई बहस, भड़की पत्नि को ऐसे संभाला- Video

View this post on Instagram A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani)



वीडियो में देखा जा सकता है कि सुष्मिता और रोहमन किसी रेस्तरां से निकल रहे होते हैं और तभी भीड़ उन्हें घेर लेती है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि रोहमन किस तरह से एक्ट्रेस को दोनों हाथों से प्रोटेक्ट कर रहे हैं. सुष्मिता सेन के इस वायरल हो रहे वीडियो को जहां कुछ लोग ‘क्यूट’ और ‘स्वीट’ बता रहे हैं. वहीं कुछ लोग रोहमन और उनके पैचअप को लेकर सवाल करते दिखे. एक यूजर ने लिखा क्या वह फिर साथ आ गए हैं. वहीं एक अन्य ने कमेंट कि अभी तो ब्रेकअप का पोस्ट किया था और फिर साथ आ गए, बहुत कंफ्यूजन है. एक यूजर ने कमेंट करते हुए सवाल किया, क्या इनका पैचअप हो गया है? Also Read - World Poetry Day 2022: अमिताभ बच्चन से लेकर सुष्मिता सेन तक, इन बॉलीवुड स्टार्स में है टैलेंट की खान, कविता से जीतते हैं सभी का दिल