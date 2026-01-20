By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Binge list रेडी रखें: OTT पर इस हफ्ते आएंगी रोमांस- थ्रिलर- स्पेस ड्रामा की फिल्में और सीरीज, मजेदार होने वाला है वीक एंड
डिजिटल दुनिया में लोग फिल्मों और वेब सीरीज का मजा घर बैठे ले पाते हैं. सिने लवर्स के लिए यह हफ्ता खास होने वाला है.
इस हफ्ते थिएटर्स में कुछ बड़ी फिल्में रिलीज हो रही हैं, लेकिन ओटीटी भी दर्शकों के लिए भी काफी कुछ खास लेकर आ रहा है. नेटफ्लिक्स, जियो हॉटस्टार, प्राइम वीडियो और जी5 जैसे प्लेटफॉर्म्स पर इस हफ्ते कई नए और चर्चित प्रोजेक्ट्स रिलीज होने वाले हैं, जिनमें रोमांस, ड्रामा, थ्रिलर और स्पेस ड्रामा सभी का तड़का है.
‘गुस्ताख इश्क’- फिल्म ‘गुस्ताख इश्क’ पिछले साल 28 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और अब ओटीटी की दुनिया में कदम रखने वाली है. फातिमा सना शेख और विजय वर्मा की जोड़ी इस फिल्म में दिल छू लेने वाली कहानी पेश करती है. फिल्म का निर्देशन विभु पुरी ने किया है और इसमें नसीरुद्दीन शाह और शारिब हाशमी भी अहम किरदारों में नजर आए हैं. ‘गुस्ताख इश्क’ 23 जनवरी 2026 से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी.
‘तेरे इश्क में’- फिल्म ‘तेरे इश्क में’ इस हफ्ते ओटीटी पर दस्तक दे रही है. फिल्म में कृति सेनन और धनुष मुख्य किरदारों में हैं और आनंद एल राय के निर्देशन में यह फिल्म रोमांस की एक नई परिभाषा पेश करती है. इस फिल्म में प्रकाश राज, प्रियांशु पैन्युली और तोता रॉय चौधरी जैसे कलाकार भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. ‘तेरे इश्क में’ 23 जनवरी 2026 को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी. यह फिल्म उन लोगों के लिए खास है, जो सिनेमा के जरिए रोमांटिक कहानी का आनंद लेना चाहते हैं.
‘मार्क’- कन्नड़ फिल्म ‘मार्क’ भी इसी हफ्ते डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ रही है. 25 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई यह फिल्म अब जियो हॉटस्टार पर 23 जनवरी से स्ट्रीम होगी. इसमें किच्चा सुदीप मुख्य भूमिका में है. यह फिल्म एक्शन और ड्रामा से भरपूर है. इसके अलावा, शाइन टॉम चाको, नवीन चन्द्र, विक्रांत और योगी बाबू भी फिल्म में प्रमुख कलाकारों के रूप में नजर आएंगे. कहानी में रोमांच और सस्पेंस का शानदार मिश्रण है.
‘स्पेस जेन: चन्द्रयान’- स्पेस और विज्ञान से जुड़े कंटेंट पसंद करने वाले दर्शकों के लिए ‘स्पेस जेन: चन्द्रयान’ एक खास तोहफा है. यह स्पेस साइंस ड्रामा सीरीज 23 जनवरी से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी. अरुणाभ कुमार द्वारा बनाई गई इस सीरीज में श्रिया सरन, गोपाल दत्त, नकुल मेहता, प्रकाश बेलावाड़ी और दानिश सैत जैसे सितारे हैं. कहानी अंतरिक्ष मिशनों और वैज्ञानिक चुनौतियों के इर्द-गिर्द घूमती है.
‘सिराई’- तमिल क्राइम कोर्टरूम ड्रामा फिल्म ‘सिराई’ भी इस हफ्ते ओटीटी पर दस्तक दे रही है. यह फिल्म 23 जनवरी से जी5 पर स्ट्रीम होगी. विक्रम प्रभु की मुख्य भूमिका वाली यह फिल्म न्याय, अपराध और रोमांच का मिश्रण है. कोर्टरूम की घटनाओं और अपराध की गुत्थियों को हल करने का अंदाज दर्शकों को काफी पसंद आएगा.
