Ronit Roy and Sangita Ghosh Exlusive For Swarn Ghar: रोनित रॉय और संगीता घोष ने दिल्ली में अपने अपकमिंग शो 'स्वरण घर' (Swarn Ghar) का प्रमोशन किया. इस दौरान इंडिया डॉट कॉम (India.com) से दोनों कलाकार ने कई मजेदार बातें की. रोनित से जब सवाल किया गया कि सोशल मीडिया के इस ज़माने में जहां खुद को प्रमोट करने की होड़ लगी है वहां आप क्यों नहीं नज़र आते? जवाब में रोनित रॉय ने कहा कि मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया था कि लोगों को काम से डराओ बातों से नहीं. Say Someting When you Have Someting To Say. Dont's Say Something because you Have to Say Something. सोशल मीडिया पर ऐसा ही है जब कुछ कहने को होता है तो बात कर लेते हैं. जब बात करने को ही कुछ नहीं है. तो बेवजह क्या करें.

इस शो के बारे में रोनित ने बात करते हुए कहा कि हमें बहुत प्रसन्नता है कि शो का प्रोमो लोगों ने बहुत पसंद किया है. अपना बच्चा सबको प्यारा होता है. जब अपना बच्चा दूसरों को प्यारा लगे तो ये बहुत खुशी की बात होती है. बड़े तर्क-वितर्क. वाद-विवाद. लड़ाई-झगड़े के बाद हमने इसे इस मुकाम तक पहुंचाया है. मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि जितना प्यार हमें इसके प्रोमो में मिला है उससे कहीं ज्यादा इस शो को मिलेगा.

गौरतलब है, प्रोमो रिलीज़ के दौरान मेकर्स ने कैप्शन में लिखा था. "बच्चे ही होते हैं माता पिता का एकलौता सहारा. क्या पलट जाएगी स्वर्ण और कंवलजीत की जिंदगी जब अपने ही बच्चों से लेना पड़ेगा उन्हें तलाक ?

बता दें, कलर्स टेलिविजन पर ‘ 28 फरवरी से रात 8.30 बजे प्रसारित होने जा रहा है. ये सीरियल दर्शक ओटीटी पर भी देख सकते हैं. रोनित रॉय इस सीरियल में तीन बच्चों के पिता बने हैं. इस शो में रोनित रॉय के अलावा मशहूर टीवी एक्ट्रेस संगीता घोष (Sangita Ghosh) मुख्य भूमिका में हैं.