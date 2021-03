Ronit Roy looking for peace of mind and freedom of soul watch Kadam trailer– अभिनेता रोनित रॉय मन की शांति और आत्मा की आजादी की तलाश में हैं. 55 वर्षीय अभिनेता ने रविवार को सोशल मीडिया पर अपने प्रशंसकों के साथ साझा किया कि वह जीवन से क्या चाहते हैं. रोनित ने रविवार को ट्वीट किया, “मैं एक दोस्त से बात कर रहा था और मुझे एहसास हुआ कि वास्तव में केवल दो चीजें हैं जो मैं चाहता हूं. मन की शांति और आत्मा की आजादी.” Also Read - Alia Bhatt Bridal Look: पिंक लहंगे और भारी गहनों में अप्सरा लग रही हैं Alia, Ranbir नहीं इनकी बनी दुल्हनिया

उनके ट्वीट पर कई प्रशंसकों ने ट्वीट किया. Also Read - Tapsee Pannu ने टैक्स चोरी के आरोपों पर 3 बातें लिखकर दी सफाई, Kangana पर तंज कसते हुए कहा 'सस्ती नहीं रही मैं'

Also Read - Rakhi Sawant की जिंदगी पर बायोपिक बनाना चाहते हैं Javed Akhtar, कहा 'Alia-Deepika मेरी पहली पसंद'

एक प्रशंसक ने कहा, “बिल्कुल सही कहा ..हर कोई जीवन में केवल इन दो चीजों को चाहता है.”

एक अन्य प्रशंसक ने कहा, “ये दोनों अमूर्त बातें हैं, कोई भी वास्तव में नहीं जानता कि यह क्या है या उन्हें कैसे प्राप्त किया जाए. मेरा मतलब है कि तरीके हैं, लेकिन किसी ने भी इसे हासिल नहीं किया है.”

अभिनेता इरोस नाउ की ऑरिजिनल सीरीज ‘कदम’ में भी दिखाई देंगे, जो 24 मार्च से स्ट्रीम करने के लिए तैयार है. मोहित झा द्वारा लिखित और निर्देशित वेब श्रृंखला में अमित साध, देवेश सेठ, रोहित बनर्जी भी हैं.